Жительница Москвы обжаловала закон о реновации в Конституционном суде

Жительница Москвы Оксана Юнанова, чей дом попал в программу реновации, подала в Конституционный суд жалобу на закон о сносе пятиэтажек, сообщает РБК. В жалобе, которая есть в распоряжении издания, говорится, что статьи 7.2, 7.3, 7.6 и 13 закона о реновации противоречат Конституции.

Конституция гарантирует, что никто не может быть лишен своего имущества иначе, как по решению суда, принудительно отчуждать его для государственных нужд можно только после равноценного возмещения (статья 35). Также в Конституции прописано, что закон может ограничить права гражданина только в целях защиты основ конституционного строя, безопасности страны, нравственности, здоровья и прав других лиц (статья 55), указывает РБК. В жалобе Юнановой отмечается, что цель реновации – создание благоприятных условий проживания, что не отвечает указанным выше целям. Кроме того, список домов, жители которых подпадут под реновацию, формировался превентивно, москвичи голосовали еще до вступления закона в силу, говорится в ходатайстве.

Согласно ч. 1 ст. 36 Жилищного кодекса, собственникам квартир в доме принадлежит и общее имущество на праве долевой собственности, в том числе земельный участок. Изъятие земельных участков может быть осуществлено только в исключительных случаях, например связанных с выполнением международных обязательств России или размещением атомных, оборонных, транспортных объектов и др., гласит ст. 49 Земельного кодекса.