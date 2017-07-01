Путин подписал закон о реновации жилья в Москве

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о реновации жилья в Москве, предполагающий снос хрущевок и переселение их жителей в новые дома. Законопроект был принят Госдумой 14 июня, 28 июня одобрен Советом Федерации.

В соответствии с законом под реновацию могут попасть только дома «первого периода индустриального домостроения» и аналогичные по конструкции. К этому типу закон относит дома, проекты которых были разработаны с 1957 по 1968 г. и которые строились с использованием типовых стен и перекрытий.

Определяется, что при переезде будет предоставляться равнозначное жилье либо деньги. Под равнозначным жильем понимается: жилая площадь и количество комнат должно быть не меньше, чем в старой квартире, а общая площадь новой квартиры должна превышать площадь старой; новая квартира должна иметь «улучшенную отделку»; она должна находиться в том же районе, что и прежнее жилье.

Закон также гарантирует обитателям коммуналок в домах, включенных в реновацию, отдельные квартиры. Вводится очередность сноса домов по программе реновации: сначала с большим износом, затем — с меньшим.