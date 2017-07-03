Примеры квартир для переселенцев из пятиэтажек покажут на ВДНХ

Первые шоурумы квартир, предлагаемых жителям в рамках программы реновации, появятся на ВДНХ. «Уже ведется монтаж первого шоурума в павильоне № 75 ВДНХ, где будет проходить Московский урбанистический форум. Все жители города с 6 июля смогут прийти, увидеть и своими руками потрогать предлагаемые варианты квартир по программе реновации», – сообщил руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

В павильоне будет смонтирован один этаж жилого дома с одно-, двух- и трехкомнатными квартирами, пояснил он. Левкин подчеркнул, что квартиры будут в точности такими, какие получат участники программы реновации: «Соблюдены все детали отделки вплоть до дверных ручек и электроплит».

Московский урбанистический форум пройдет на ВДНХ с 6 по 12 июля.