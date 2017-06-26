Мэрия: снос пятиэтажек в Москве создаст почти 55 млн тонн мусора

Снос пятиэтажек в Москве по программе реновации создаст 52,8 млн т строительного мусора, но проблем с его вывозом не будет, заявил заммэра Москвы по строительству и градостроительной политике Марат Хуснуллин в интервью официальному сайту мэрии Москвы.

Однако эта цифра может измениться после появления окончательного списка вошедших в программу реновации пятиэтажек.

В Москве и Московской области насчитывается более 20 объектов приемки отходов строительства и сноса. Это дробилки, мусоросортировочные комплексы, пункты приема металлолома и другие предприятия. Их совокупные мощности позволят в полной мере обеспечить утилизацию, уверен чиновник.

«При этом существенную часть строительного мусора направят на переработку. Например, планируем организовать централизованную приемку черного металла в аккредитованных пунктах, а также использовать железобетонный бой для вторичного применения при изготовлении строительных материалов», – добавил Хуснуллин.