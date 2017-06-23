Из мусорного полигона в Балашихе хотят сделать зону отдыха

Стоимость рекультивации мусорного полигона «Кучино» в Балашихе может составить до 4 млрд руб, сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, передает «Интерфакс».

«Это максимальная сумма, которая может быть. Окончательную можно будет узнать после того, как будет подготовлен проект», — сказал Коган журналистам.

Он отметил, что порядка 50 млн руб. из бюджета Подмосковья будет выделено на создание проекта рекультивации. На основании проекта будет определена проектно- сметная документация и все мероприятия, которые необходимо провести.

Министр отметил, что полигон «Кучино» после рекультивации может стать зоной отдыха.

«Мы очень надеемся на то, что через два года, когда закончится рекультивация полигона, жители, которые живут недалеко от него, будут воспринимать его как место, где можно будет провести время. Соответствующий полигон можно будет отдать под рекреацию. Возможно, он еще будет даже приносить много пользы», — сказал министр.

Он отметил, что это будет первый рекультивируемый полигон такого масштаба. После рекультивации он не будет нести никакого негативного воздействия на окружающую среду.

«По некоторым полигонам (...) их используют в рекреационных целях, например для горных спусков, экстрим-парков. Там строят всевозможные сооружения, где можно людям заниматься разными видами спорта», — добавил он.

Ранее, 22 июня, президент России Владимир Путин поставил задачу в течение месяца закрыть мусорную свалку, на которую ему пожаловались жители Балашихи в ходе прошедшей 15 июня «Прямой линии».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев со своей стороны поручил срочно закрыть мусорный полигон.