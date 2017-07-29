Движение поездов на белорусском направлении в Москве восстановлено

В пресс-службе Московской железной дороги сообщили, что движение поездов на белорусском направлении восстановлено. «В 12.03 движение поездов на перегоне Кунцево-1 — Одинцово белорусского направления МЖД по первому и второму главному пути было восстановлено. Поезда следуют в обоих направлениях», — говорится в сообщении МЖД.

Движение поездов было прервано из-за наклонившейся опоры контактной сети. Железнодорожники вернули опору в исходное положение и укрепили

В настоящее время диспетчерский аппарат делает все от него зависящее, чтобы в конечный пункт поезда прибыли с минимальным отставанием, отметили в пресс-службе МЖД.