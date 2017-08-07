В этом году в Москве построен только один бизнес-центр

С начала года в границах старой Москвы введен первый бизнес-центр (БЦ) класса А «Фили град» компании MR Group. Объект высотой в 22 этажа и площадью около 27 000 кв. м расположен в районе «Большого сити» и является частью многофункционального комплекса, сообщила компания Colliers International.

Композиция БЦ разработана архитектурным бюро Speech и представляет собой семь корпусов – шесть жилых и один офисный, вместе образующих единую форму, объединенных стилобатом с подземной частью, где расположен торговый комплекс.

По словам директор отдела продаж офисной недвижимости Colliers International Кермена Мастиева, в этом году в Москве наблюдаются «экстремально низкие объемы ввода офисной недвижимости».

Ранее эксперты компании Cushman & Wakefield сообщали, что впервые в истории офисного рынка столицы во II квартале 2017 г. не было введено в эксплуатацию ни одного объекта.

Согласно данным JLL, в I квартале этого года в Москве было введено два офисных здания общей площадью 21 000 кв. м – комплекс в 7000 кв. м на территории новой Москвы, а также 14 100 кв. м реконструированных зданий на территории фабрики «Большевик».

«Компании оптимизируют свои расходы на содержание офисов, и в последние несколько лет мы видим тенденцию сокращения площади арендуемых площадей. В частности, по итогам первого полугодия 2017 г. доля сделок с офисными блоками до 500 кв. м составила 40%, увеличившись на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Профиль арендаторов также показывает, какие отрасли в стране оказались наиболее устойчивыми в кризис, к ним в первую очередь относятся нефтегазовый сектор и потребительский рынок. Сократили свою активность на офисном рынке банки и медиакомпании», – дополняет Константин Лосюков, директор департамента офисной недвижимости компании Knight Frank.

По подсчетам экспертов Cushman & Wakefield, на фоне отрицательного поглощения и отсутствующего нового строительства уровень свободных площадей к концу полугодия вырос до 14,3% – это почти 2,3 млн кв. м.