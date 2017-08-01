Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4375 от 01.08.2017 под заголовком: «Полюс» добудет офис на Пресне

Компания, связанная с «Полюсом», покупает офис в центре Москвы

Она готова заплатить за него 3,6 млрд рублей

Структура, связанная с золотодобывающей компанией «Полюс», хочет купить бизнес-центр «Красина, 3» (около 12 000 кв. м), расположенный в Пресненском районе Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к разным сторонам переговоров. По их словам, сделка может быть закрыта до конца лета.

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