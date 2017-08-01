Компания, связанная с «Полюсом», покупает офис в центре Москвы

Статья опубликована в № 4375 от 01.08.2017 под заголовком: «Полюс» добудет офис на Пресне

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Если структура, связанная с «Полюсом», купит «Красина, 3», это будет первой известной сделкой на рынке коммерческой недвижимости в III квартале 2017 г. rosnedv.ru

Структура, связанная с золотодобывающей компанией «Полюс», хочет купить бизнес-центр «Красина, 3» (около 12 000 кв. м), расположенный в Пресненском районе Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к разным сторонам переговоров. По их словам, сделка может быть закрыта до конца лета.