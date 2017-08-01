Статья опубликована в № 4375 от 01.08.2017 под заголовком: «Полюс» добудет офис на Пресне
Компания, связанная с «Полюсом», покупает офис в центре Москвы
Она готова заплатить за него 3,6 млрд рублей
- Антон Филатов
- / Ведомости
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Если структура, связанная с «Полюсом», купит «Красина, 3», это будет первой известной сделкой на рынке коммерческой недвижимости в III квартале 2017 г.
rosnedv.ru
Структура, связанная с золотодобывающей компанией «Полюс», хочет купить бизнес-центр «Красина, 3» (около 12 000 кв. м), расположенный в Пресненском районе Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к разным сторонам переговоров. По их словам, сделка может быть закрыта до конца лета.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}