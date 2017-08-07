Becar строит самую большую в России сеть офисов для работников-одиночек

До конца года Becar Asset Management Group собирается запустить сразу несколько коворкингов в центре Москвы, которые станут крупнейшими в федеральной сети GrowUp, говорится в сообщении компании.

Первый коворкинг разместится в историческом здании конца XIX в. в нескольких минутах ходьбы от ст. м. «Таганская». Коворкинг-пространство площадью около 1500 кв. м будет рассчитано на 420 рабочих мест. В нем будут конференц-зал, переговорные комнаты, оборудованная кухня, кофе-поинты, комната отдыха, open space и team office.

Второй проект будет реализован в здании, являющемся памятником архитектуры, напротив ст. м. «Маяковская». Площадь коворкинг-пространства здесь составит чуть более 1000 кв. м. На площадке будет организовано event-пространство для проведения мероприятий численностью до 250 человек.

«В проекте на «Таганской» будет сделан уклон на архитектурное направление. А на «Маяковской» в планах создание медиа-коворкинга, в котором можно будет проводить мероприятия любого формата и масштаба», – комментирует директор департамента управления коворкингами Becar Asset Management Group Константин Королев.

В планах компании в следующем году запустить еще 5–6 коворкингов в разных регионах страны и таким образом стать одной из крупнейших федеральных сетей России.

Первый коворкинг GrowUp площадью 2500 кв. м на 500 рабочих мест был открыт в марте текущего года в Санкт-Петербурге.

По подсчетам экспертов, за последние два года в Москве открылось 30–35 коворкинг-центров, не считая антикафе, мини-офисов или мастерских. По данным Blackwood, в настоящее время функционирует чуть больше 20 из них, в общей сложности это более 10 000 кв. м.