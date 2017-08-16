Мэрия создает структуру для контроля качества жилья по реновации

Около 50 специалистов войдут в специализированное подразделение по контролю качества жилья, строящегося по программе реновации, сообщил директор ГБУ «Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве» («ЦЭИИС») Виктор Егоров. Сообщение об этом опубликовано на сайте Мосстройкомплекса.

«Нам согласовано увеличение штата на 47 единиц для доукомплектования всех наших десяти лабораторий и отделов. Дело в том, что реновацию невозможно отделить от всего процесса стройки. Так или иначе, специалисты всех наших лабораторий и отделов будут задействованы в этой работе», - рассказал Егоров в интервью порталу Стройкомплекса.

По словам Егорова, основной упор при реализации программы реновации будет сделан на проверку качества отделочных работ и материалов в квартирах. «Более того, с будущего года в жилых домах будет проверяться и качество воды, чего раньше мы не делали. Наши эксперты в лабораторных условиях проведут анализ воды на содержание тяжелых металлов», - отметил Егоров.

По его словам, на базе «ЦЭИИС» планируется создать одно большое подразделение и закрепить конкретных людей за объектами реновации, которые будут выезжать на площадки и контролировать весь процесс.

С учетом этого подразделения общая численность ГБУ возрастет до 231 человека.

ГБУ «Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве» (подведомственный Мосгосстройнадзору) создан по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в 2012 г.