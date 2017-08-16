Путин: состояние региональных дорог на Северо-Западе отстает от средних показателей по России

Состояние региональных дорог в Северо-Западном Федеральном округе отстает от средних показателей по стране, отметил президент России Владимир Путин на совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада.

По его словам, «на сегодняшний день состояние федеральных трасс в округе лучше, чем в среднем по стране», однако что касается региональных дорог, то, «как это ни странно, в Северо-Западе ситуация хуже, чем в целом по стране». Так, продолжил президент, если на начало года в нормативном состоянии находилось более 82% протяженности федеральных трасс СЗФО против около 71% в среднем по РФ, то по региональным дорогам эти показатели составляют почти 32% (в СЗФО) против 41,5% (по стране). Путин назвал такое положение дел в этом регионе странным.

«По ремонту отдельных, наиболее проблемных участков мы говорили уже неоднократно, и были даны конкретные указания по поддержке из федерального бюджета», - напомнил президент.