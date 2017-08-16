Московскому бизнесмену начислили самый большой налог на недвижимость для физлиц

В Федеральной налоговой службе рассказали, что самый большой налог на недвижимость для физлиц был начислен московскому бизнесмену, владельцу торгового центра на Новом Арбате. Налог составил 21,1 млн руб.

«По итогам расчета налога на имущество физических лиц, проведенного в 28 субъектах России, первыми перешедших с 2015 г. к определению налоговой базы по налогу исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, наибольшая сумма исчисленного налога в 2016 г. составила 21,1 млн руб. в отношении принадлежащего физлицу торгового центра, находящегося на улице Новый Арбат в городе Москве», — сообщили RNS в ведомстве.

С января 2015 г. налог на недвижимость для физических лиц рассчитывается по-новому. Сумма налога исчисляется на основе кадастровой, а не инвентаризационной стоимости объекта.

По данным консалтинговой компании Knight Frank, на Новом Арбате находятся два торговых центра — «Весна» и «Сфера». Владельцем первого ТЦ владеет юридическое лицо – ГК «Восток и запад», указано в базе данных СПАРК. ТЦ «Сфера» находится в собственности у Эмира Булгучева (в 2010 г. 10% этого торгового центра принадлежали хоккеисту Павлу Буре, еще 10% — его матери Татьяне Буре).