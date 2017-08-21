Фонтан «Золотой колос» на ВДНХ отреставрируют почти за 480 млн рублей

Департамент Москвы по конкурентной политике объявил конкурс на право реставрации фонтана «Золотой колос» на ВДНХ, который является объектом культурного наследия федерального значения.

Планируется отреставрировать и воссоздать гранитную облицовку, отреставрировать мозаику, а также отлить новые формы фрагментов фонтана. Предполагается, что все работы будут выполнены за полгода, не позднее 2018 г. Максимальная цена контракта – 479,6 млн руб., следует из документации, размещенной на официальном портале госзакупок.

Ранее московские власти сообщили, что фонтанный комплекс был полностью разобран. «Под руководством реконструкторов каждая мельчайшая деталь была пронумерована и доставлена в реставрационный центр, где фонтан вновь приобретет свой первозданный вид», – рассказали в департаменте ЖКХ Москвы.