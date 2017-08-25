Масштабное перекрытие движения транспорта в центре Москвы готовится в выходные

Движение будет перекрыто из-за укладки асфальта, сообщается на сайте мэрии Москвы.

В частности, с полуночи 26 августа будут закрыты Москворецкая улица, Варварка, Трубная и Большая Лубянка, Москворецкая и Кремлевская набережная, площадь Воровского и Варварские Ворота, а также Лубянский и Китайгородский проезды (от Варварских Ворот до Москворецкой набережной) и Большой Москворецкий мост, говорится в сообщении.

Кроме того, будут закрыты и некоторые прилегающие улицы и переулки, используемые для проезда строительной техники и доставки стройматериалов.

Раньше всех ограничения снимут в Китайгородском проезде и на Москворецкой набережной на участке от Китайгородского проезда до Котельнической набережной. Они станут полностью доступны для автотранспорта с 9 утра воскресенья. На остальных улицах движение транспорта возобновится в 6 утра 28 августа.

Укладка асфальта на проезжей части — завершающий этап реконструкции по программе «Моя улица», заявляют власти. В 2017 г. по программе проводится благоустройство 118 улиц и городских площадей общей протяженностью 65 км.