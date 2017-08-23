Владельцы квартир на благоустроенных улицах в Москве поднимают цены

Квартиры в домах, расположенных на магистралях, где в 2014-2016 гг. прошло благоустройство, в том числе и по программе «Моя улица», дорожают на фоне стагнации или снижения цен в других домах центра Москвы. Об этом говорится в сообщении портала ЦИАН, аналитики которого проанализировали параметры объявлений о продаже квартир в домах, расположенных в Центральном округе с января 2014 г. по июль 2017 г. и сопоставили динамику цен объявлений с географией реализации благоустройства, в том числе и по проекту «Моя улица».

В расчетах не учитывались новостройки и дома класса «де-люкс». При этом база была очищена от дубликатов и объявлений с низкой достоверностью.

Всего в ЦАО расположено около 4800 жилых домов, из них 741 дом - на благоустроенных магистралях, а 694 дома в кварталах, прилегающих к ним. Таким образом, каждый третий дом в центре столицы уже испытал влияние программ по реконструкции на ценообразование.

Так, с I квартала 2015 г. по II квартал 2017 г. отмечается снижение цены на 2,6% с 330 000 руб. за кв. м до 321 000 руб. за кв. м. При этом в домах непосредственно на благоустраиваемых магистралях цены, напротив, выросли на 0,7% с 375 000 руб. за кв. м до 378 000 руб. за кв. м, а в прилегающих к ним кварталах рост был более заметен - плюс 3,3% с 387 000 руб. за кв. м. до 400 000 руб. за кв. м.

В то же время за пределами зоны влияния градостроительной инициативы по благоустройству цены в указанный период снизились на 3,1% с 315 000 руб за кв. м до 304 000 руб. за кв. м. Опережающий рост цен в домах «по соседству» по сравнению непосредственно с участками «Моей улицы» можно объяснить тем, что владельцы квартир в них, с одной стороны, практически не заметили неудобств, связанных с реализацией программы (сокращение парковочных мест, рост стороннего пешеходного трафика), но зато получили все ее преимущества (прогулочные зоны, новые кафе и рестораны в шаговой доступности).

Программа благоустройства характеризуется отложенным эффектом в ценообразовании, отмечают аналитики ЦИАН. Это объясняется замедленной адаптацией жителей к относительно новой для них организации городского пространства.

Так, на 20 крупнейших по числу объявлений улицах, где реконструкция была завершена в 2014-2015 гг., за первые 12 календарных месяцев после ее окончания цена выросла на 0,4%, а в последующие 9 месяцев - на 2,6%. Все крупные магистрали, где работы были завершены осенью 2016 г., пока показывают отрицательную динамику (Новый Арбат, Таганская).