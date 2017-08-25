Власти подобрали 38 площадок для реновации на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы подобрано 38 стартовых площадок для программы реновации жилья, заявил журналистам первый заместитель руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергей Сущенко.

«В программу реновации в Юго-Западном округе попало 517 домов в 40 кварталах. Для их расселения уже подобрано 38 площадок», — сказал Сущенко.

Он отметил, что градостроительный потенциал подобранных участков полностью покрывает потребность в переселении.

«Практически все участки, подобранные для переселения, принадлежат городу, однако есть несколько участков, принадлежащих инвестору», — отметил первый замруководителя департамента.

В качестве примера он привел Обручевский район Москвы. «В программу реновации в Обручевском районе Юго-Западного округа попали 17 домов. Подобраны три площадки для строительства нового жилья для переселенцев. Две площадки принадлежат инвестору, и одна площадка бюджетная», — сказал Сущенко.

Он подчеркнул, что в настоящее время прорабатывается механизм передачи этих участков городу.

«Для старта волнового переселения Обручевского района на этих площадках планируется построить 85 000 кв. м жилья», — добавил Сущенко.

По программе реновации в Москве планируется снести устаревший жилфонд общей площадью около 16 млн кв. м (более 350 000 квартир). Реализация программы затронет около 1 млн москвичей, завершить ее планируется до 2032 г.