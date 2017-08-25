Велодорожки проложат по всей территории новой Москвы

В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) к 2025 г. проложат 35 км велодорожек. Об этом сообщается на сайте департамента развития новых территорий Москвы.

По словам руководителя департамента Владимира Жидкина, все трассы в новой Москве проектируются с учетом создания велодорожек - по велосипедным дублерам можно будет добраться в любую точку ТиНАО.

«Планируется построить и реконструировать 2100 км дорог, в том числе 1200 км магистральных. В ближайшие четыре года будет построено и обновлено более 200 км автодорог», - сказал Жидкин (цитата по сайту ведомства).

По его словам, в новой Москве к 2035 г. появится развитая транспортная инфраструктура с преобладанием общественного транспорта.

Программа развития новых территорий предусматривает создание более 70 км метро (почти 30 новых станций), 178 км трамвайных линий (в том числе 140 км скоростных), 25 транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) и свыше 60 транспортных развязок и путепроводов.

На развитие дорожно-транспортной сети ТиНАО до 2035 г. потребуется 1 трлн руб.