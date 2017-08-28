Собянин пообещал переселенцам по реновации лето без отключений горячей воды

В домах, которые построят по программе реновации в Москве, летом не будут отключать горячую воду, пообещал «Газете.ру» мэр города Сергей Собянин. Впрочем, он добавил, что «новые дома когда-нибудь станут старыми и потребность в отключении горячей воды, хотя бы ненадолго, появится».

Также мэр сказал, что в связи с реновацией для новых домов подготовят новые проекты планировки, «чтобы они были современными и комфортными, чтобы было больше общественных пространств, озеленения, парковок, чтобы сложилась удобная транспортная ситуация, транспортная схема, достаточный объем соцкультбыта, если необходимо – реконструкция или достройка существующих объектов, строительство новых объектов».

В середине августа заммэра Москвы Марат Хуснуллин сообщил, что под строительство новых домов по программе реновации власти рассматривают 323 стартовые площадки с потенциалом строительства 5,8 млн кв. м недвижимости, в том числе 237 первоочередных с возможностью возведения 4,3 млн «квадратов» площадей. Он выразил уверенность, что «85–90% жителей останутся не то что в своих районах, а в микрорайонах». «Ведомостям» удалось ознакомиться со списком из 113 площадок, которые станут стартовыми для переселения жителей пятиэтажек. Подлинность списка подтвердил представитель стройкомплекса Москвы. По его словам, эти адреса «практически утверждены», остальные еще обсуждаются.