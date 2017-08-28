Собянин пообещал переселенцам по реновации лето без отключений горячей воды

В домах, которые построят по программе реновации в Москве, летом не будут отключать горячую воду, пообещал «Газете.ру» мэр города Сергей Собянин. Впрочем, он добавил, что «новые дома когда-нибудь станут старыми и потребность в отключении горячей воды, хотя бы ненадолго, появится».

Также мэр сказал, что в связи с реновацией для новых домов подготовят новые проекты планировки, «чтобы они были современными и комфортными, чтобы было больше общественных пространств, озеленения, парковок, чтобы сложилась удобная транспортная ситуация, транспортная схема, достаточный объем соцкультбыта, если необходимо – реконструкция или достройка существующих объектов, строительство новых объектов».

В середине августа заммэра Москвы Марат Хуснуллин сообщил, что под строительство новых домов по программе реновации власти рассматривают 323 стартовые площадки с потенциалом строительства 5,8 млн кв. м недвижимости, в том числе 237 первоочередных с возможностью возведения 4,3 млн «квадратов» площадей. Он выразил уверенность, что «85–90% жителей останутся не то что в своих районах, а в микрорайонах». «Ведомостям» удалось ознакомиться со списком из 113 площадок, которые станут стартовыми для переселения жителей пятиэтажек. Подлинность списка подтвердил представитель стройкомплекса Москвы. По его словам, эти адреса «практически утверждены», остальные еще обсуждаются.

Фото