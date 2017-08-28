Обвинение попросило пять лет для руководителя «Балтстроя» по «делу реставраторов»

Гособвинение попросило Куйбышевский суд Петербурга назначить пять лет лишения свободы гендиректору «Балтстроя» Дмитрию Сергееву по так называемому «делу реставраторов». Как передает ТАСС, прокурор напомнила, что Сергеев заключил досудебное соглашение со следствием, признал вину, раскаялся и «способствовал расследованию преступления».

Процесс проходит в открытом режиме. После оглашения обвинительного заключения подсудимый подтвердил, что полностью признает вину и подтверждает изложенные показания.

Сергеева обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия. Фигурантами дела стали и несколько чиновников Министерства культуры, в том числе бывший замминистра культуры Григорий Пирумов, бывший директор управления имуществом Минкультуры Борис Мазо, руководитель подведомственного министерству центра реставрации Олег Иванов. ТАСС напомнил, что Сергеев обвиняется по трем эпизодам мошенничества, еще во время следствия он возместил министерству ущерб в размере 13 млн руб. Его дело выделено в отдельное производство и рассматривается в Петербурге по месту регистрации компании.

Сергеев был арестован в Москве 29 марта 2016 г. по делу о хищениях при реставрации Изборской крепости. Тогда же и по этому же делу был арестован управляющий «Балтстроем» Александр Коченов. В тот же день был арестован и Дмитрий Михальченко, гендиректор холдинга «Форум», в который входит «Балтстрой», но он обвинялся в контрабанде алкоголя.

«Дело реставраторов» было возбуждено в марте 2016 г. Федеральной службой безопасности. По версии следствия, Пирумов не позднее ноября 2012 г. создал и возглавил преступную группу для хищения средств, выделяемых на реставрацию нескольких памятников. В деле семь эпизодов: хищение денег, выделенных на реставрацию в Новодевичьем монастыре в Москве, драмтеатре в Пскове, Иоанно-Предтеченском монастыре, Музее космонавтики в Калуге, Изборской крепости, усадьбе Асеевых в Тамбове и крепости Фридриха Великого в Калининграде. «Фонтанка» уточняет, что Сергеев проходит по эпизодам с драмтеатром в Пскове, усадьбой Асеевых и Новодевичьим монастырем.

Первый приговор по этому делу был вынесен 20 июля. Дорогомиловский суд Москвы приговорил к пяти годам условно советника генерального директора ООО «Линнит-консалт» Никиту Колесникова. Дело Пирумова и Мазо также рассмотрит Дорогомиловский суд. Им вменяются шесть эпизодов хищений, отмечает «Фонтанкаа». По версии обвинения, бывшие чиновники сотрудничали по схеме отката еще с одним подрядчиком, компанией «Роспан».

Остальные фигуранты дела в августе завершили изучение материалов следствия. Сообщалось также, что все фигуранты погасили вменяемый им ущерб на общую сумму 163 млн руб.