Оператором новой гостиницы в Зарядье может стать Waldorf Astoria

Строящуюся гостиницу в Зарядье может получить в управление оператор Waldorf Astoria, сообщил Forbes Год Нисанов, совладелец компании «Киевская площадь», девелопера проекта. Он напомнил, что купил участок под гостиницу в этом районе в 2016 г., когда изучил проект парка «Зарядье» и пришел к выводу, что отель «может быть очень интересен как для города, для развития этого парка, так и для бизнеса». «Здание — наша собственность, земля — в аренде. Банк кредитует только строительные работы», - добавил он. Кредитная линия была выделена на 9 млрд руб., девелопер использовал только часть этих средств, окончательный объем инвестиций в проект еще не определен.

По словам Нисанова, есть немало желающих стать оператором такого отеля в таком интересном месте. «Киевская площадь» «склоняется» к Waldorf Astoria (входит в группу Hilton), которая предлагает лучшие условия. Нисанов ожидает, что контракт с ними будет подписан в ноябре. Представитель «Киевской площади» сказал РБК, что переговоры с этой компанией продолжаются. Получить оперативный комментарий в пресс-службе Hilton РБК не удалось.

Гостиницу Нисанов хотел бы назвать «Россия». Это будет отель на 148 номеров и 56 апартаментов. «Апартаменты рассчитаны на сервис даже более высокого уровня, чем пять звезд. Мы не будем смешивать гостей и тех, кто постоянно проживает в этом здании. Для постояльцев гостиницы предусмотрена своя зона завтраков, в кармане у Китайгородской стены. В зоне апартаментов будет отдельный ресторан. И также свои бассейн и спа. В гостинице планируется бассейн на 35 м, в апартаментах — на 25 м. Мы хотим создать здесь уникальное в России спа. Сейчас ведем переговоры с ведущими компаниями в этой области из Австрии и Германии», - рассказал он.

Проект прежнего владельца гостиницы Дмитрия Шумкова полностью изменен, добавил Нисанов. В работе участвовали несколько творческих групп российских и иностранных архитекторов, среди которых профессор Международной академии архитектуры Владимир Плоткин, авторы проекта московского бизнес-центра «Белые сады» польская APA Wojciechowski (Польша) и турецкая GAD. Бизнесмен отметил, что весной 2017 г. новый проект реконструкции Зарядья получил одобрение ЮНЕСКО и в его создании участвовали представители департамента культурного наследия Москвы и Москомархитектуры. Также, по его словам, удалось прийти к пониманию с Архнадзором, который поначалу критиковал новый проект, не будучи в курсе всех деталей.

«В отличие от предыдущих вариантов, в новом проекте сохраняются все фасады со стороны улицы Варварки и Китайгородского проезда, увеличено расстояние между новым фасадом, выходящим в парк, и храмом Георгия Победоносца на Варварке, уменьшена общая высотность нового комплекса со стороны парка «Зарядье». При этом мы не просто сохраняем все исторические фасады зданий, выходящие на улицу Варварку и в Китайгородский проезд, но и восстанавливаем их утраченный декор. И мы пошли ради этого на значительное удорожание проекта, хотя не обязаны были это делать — все утвержденные архитектурные концепции наших предшественников предусматривали полный снос комплекса. Демонтируются только части фасадов, выходившие на парковую и дворовую сторону комплекса и находившиеся в аварийном состоянии. Воссоздаваемым на их месте фасадам придадут облик бывшего страхового общества «Якорь» и доходного дома купца первой гильдии Зелика Персица, это конец XIX в. Сохраняемые фасады будут бережно отреставрированы, а некоторые фрагменты, утраченные в середине XX в., будут восстановлены на основе архивных материалов», - заявил Нисанов.