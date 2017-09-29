Дом Мельникова в Москве начнут реставрировать в 2019 году

В конце 2018 г. в Москве начнется предреставрационное обследование дома Мельникова, реставрация намечена на 2019-2020 гг., заявила директор музея архитектуры Елизавета Лихачева. Здание в Кривоарбатском переулке, которое архитектор Константин Мельников построил в 1927-1929 гг. для своей семьи, сейчас является государственным музеем Константина и Виктора Мельниковых и филиалом Государственного музея архитектуры имени Щусева.

Предреставрационное обследование дома проведут на деньги доноров, передает «Интерфакс». В частности, фонд Гетти предоставил на эти цели $120 000. «Престижность гранта (Фонда Гетти. - "Интерфакс") в том, что это международная институция, которая поддерживает памятники XX в. То, что фонд выделил грант на дом Мельникова, является свидетельством, что дом - ценный памятник на территории России», - заявила Лихачева. Фонд Гетти выбрал дом Мельникова в числе 12 всемирно известных зданий - шедевров архитектуры XX в., отмечает агентство «Москва».

Деньги фонда Гетти пойдут на обследование дома и выработку программы его сохранения при участии российских и зарубежных специалистов. В итоге будет составлен «единый точный документ, который расскажет нам и миру о состоянии памятника, без каких либо спекуляций, и на основе этого документа будут проводиться реставрационные работы», пообещала Лихачева.

Прозрачность процесса обследования гарантирует специально созданный международный комитет во главе с профессором Жан-Луи Коэном.

В Музее Мельниковых планируют, что обследование здания займет весь 2018 г., значительные работы можно будет проводить только в теплое время года, чтобы памятнику не был нанесен ущерб. «На конец будущего года и начало 2019 г. запланировано создание проекта реставрации, в 2019 г. и 2020 г. - сами реставрационные работы. Возможно, они даже выйдут за границы данного периода, то есть получается три года, а то, может, даже и четыре. Непосредственной опасности для сохранности дома сейчас нет, нам нужно тщательно продумывать каждое решение, не повторять ошибок, которые были сделаны в ходе реставрации 1990 г.», - сказал директор музея Павел Кузнецов. Его цитирует агентство «Москва». После обследования здания будет составлен отчет о состоянии дома и будут даны рекомендации по реставрации и консервации всего подлинного, добавил он. Отчет Музей Мельниковых планирует использовать для будущего досье для номинации дома на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сказал Кузнецов.

Во время предреставрационного обследования музей постарается сохранить возможность посещать музей и экскурсии, график будет зависеть от графика предраставрационных работ, сообщила Лихачева.