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В Москве построят 2,7 млн «квадратов» бюджетного жилья за три года

В ближайшие три года за счет средств городского бюджета в столице планируется построить около 2,7 млн. кв. м жилья, сообщил в интервью «Интерфакс-недвижимость» руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

По его словам, с начала этого года построено 12 жилых домов общей площадью 216 300 кв. м. Но уже начиная с этого года строительство жилья будет финансироваться как из средств АИП, так и за счет субсидий из городского бюджета, которые предоставят Фонду содействия реновации жилья.

Всего в 2010-2016 гг. за счет бюджета введено в эксплуатацию 307 жилых домов общей площадью более 5,4 млн. кв. м.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявлял, что в ближайшие годы объемы бюджетного строительства будут расти.

«Уже в следующем году мы планируем сдать до 700 000 "квадратов" жилья, а уже начиная с 2019 г. в столице будет сдаваться не менее 1 млн кв. м городского жилья», — отметил заммэра.