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Площадь всей недвижимости в Москве выросла на 13% за семь лет

В период с 2011 г. по 2017 г. в Москве построено и введено в эксплуатацию 3733 объекта недвижимости общей площадью 58,3 млн кв. м. Таким образом, площадь всей недвижимости в столице выросла на 13%. Такие данные приводятся в отчете о деятельности правительства Москвы.

Согласно отчету, больше всего за 7 лет в столице было построено жилья - 2,2 млн кв. м (1875 домов). За ним с большим отрывом следует коммерческая недвижимость. По подсчетам мэрии, в Москве за отчетный период появилось 334 объекта торговли и услуг (4,4 млн кв. м) и 72 многофункциональных центра (МФК), строящихся в основном в рамках комплексного освоения территорий (промзон). Общая площадь введенных МФК составила 4,3 млн кв. м. Число административно-деловых объектов (офисов) выросло на 3,2 млн кв. м (207 комплексов).

Гаражей в Москве за 7 лет построено примерно столько же, сколько и магазинов: 4,2 млн кв. м. А вот гостиниц за этот период стало больше на 46 объектов (1,7 млн кв. м).

Также в столице было введено 294 школы и детских сада (1,6 млн кв. м), построено 65 (1,2 млн кв. м) больниц и поликлиник.

Руководитель Мосстройкомплекса Марат Хуснуллин отметил, что вся построенная с 2011 г. недвижимость в столице оказалась востребованной, передает агентство РИАМО.