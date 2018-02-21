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Минстрой заявил о возможности упразднения компенсационного фонда для защиты дольщиков

Компенсационный фонд, созданный в октябре 2017 г., может быть временным механизмом защиты прав дольщиков, заявил министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень на финансовом форуме по недвижимости.

«Опираясь на "дорожную карту", утвержденную правительством, мы понимаем, что это временная мера», — сказал министр.

Он отметил, что при работе компенсационного фонда нарушается логика несения ответственности за долевое строительство.

«У нас получилось, что разрешения на строительство выдают региональные и муниципальные власти, ЗОСы (заключения о соответствии. — "Интерфакс") выдают региональные власти, землю выделяют регионы и муниципалитеты, а ответственность несут федеральные власти. Это нелогично и неправильно, и мы сейчас на эту тему думаем», — добавил Мень.

В настоящее время застройщики жилья, привлекающие средства граждан, отчисляют в Фонд защиты прав дольщиков 1,2% от стоимости каждого договора долевого участия (ДДУ). Для начала регистрации ДДУ в рамках проекта Росреестр должен получить от фонда информацию о внесении взноса застройщиком.

Текущий размер взносов в компенсационный фонд защиты прав дольщиков, отчисляемых застройщиками жилья, не является окончательным, заявил сегодня министр строительства. Он добавил, что при определении размера платежей в компенсационный фонд учитывался размер страховых взносов, которые ранее совершали девелоперы.