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Эксперты назвали темпы роста строительства жилых небоскребов в Москве

За год (с февраля 2017 г. по февраль 2018 г.) в Москве число жилых высоток в продаже увеличилось на 41%, подсчитали эксперты риэлторской компании «Азбука жилья». Это максимальное увеличение по сравнению с другими типами домов: рост остальных категорий не превышал 25%.

Всего в границах «старой» Москвы на первичном рынке жилья в реализации находится 681 корпус, из которых почти 62% – это высотные дома ( 17 этажей и выше).

По данным компании, большая часть высотных домов - 59% - приходится на корпуса комфорт-класса, 39% относится к бизнес-классу. За последние 1,5 месяца в продажу вышли три проекта с небоскребами: ЖК «Лобачевского 120» с высотой до 39 этажей, ЖК «Прайм парк» - до 41 этажа, в ЖК «Небо» предельная этажность – 52 этажа.

В «комфорте» высотность домов достигает уровня 40 этажей. В сегменте «от 40 этажей и выше» большая часть приходится на бизнес-класс – 16 корпусов, три корпуса в «Москва-сити» относятся к элитному сегменту. Самые высокие дома расположены в ММДЦ «Москва-сити»: «Око» (85 этажей), Neva Towers (75 этажей) и «Город столиц» (73 этажа).

Кто строит жилые небоскребы в Москве