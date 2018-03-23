Бомбоубежища будут строить в кварталах реновации

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Объекты гражданской обороны появятся в кварталах реновации, рассказала журналистам председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
«Всегда была директива строительства объектов ГО ЧС, то есть бомбоубежищ, в рамках городской застройки. Она остается. Объекты ГО ЧС не в каждом квартале реновации, но будут на 100%», — сказала она.
Ранее сообщалось, что в Москве существует сеть защитных сооружений гражданской обороны, в том числе капитальные объекты, включая бомбоубежища времен Великой Отечественной войны, сооружения двойного назначения, включая Московский метрополитен, и на случай необходимости — быстро возводимые убежища. Общее число бомбоубежищ в Москве является государственной тайной.
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Акционеры ПАО «Группа Черкизово» на сегодняшнем годовом собрании утвердили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов по итогам 2017 года. Сумма дивидендов составит порядка 3,3 млрд руб. (75,07 руб. на акцию) - это максимальный размер дивидендов с 2014 года.
В 2017 г. компания выплатила 2,63 млрд руб. за первое полугодие и из нераспределенной прибыли за 2014-2016 годы. Дивиденды по итогам 2016 года составили 600 млн руб.
Акционеры также избрали совет директоров ПАО из семи человек. Единственным новым членом совета директоров избран экс-руководитель Danone в России Филип Кегельс. Он сменил в совете руководителя ПАО «Т Плюс» Роджера Гари Уиллса.
Основным владельцем компании (86,6%) является семья основателя группы Игоря Бабаева, которая контролирует «Черкизово» через кипрскую MB Capital Europe Ltd. Около 8% акций - у испанской Grupo Fuertes, с которой «Черкизово» реализует проект по производству индейки. Группа «Черкизово», по данным Национального союза свиноводов, занимает второе место в России по объему производства свинины с долей 5,5%.
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Новые мусороперерабатывающие заводы в Москве строить не планируется, заявила журналистам председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
«У города нет планов строить новые мусороперерабатывающие производства. Не обращались к нам и инвесторы с такими планами», — заявила Княжевская.
Она добавила, что действующие в Москве мусороперерабатывающие предприятия располагаются в так называемых «санитарных зонах».
Между тем, в конце 2017 г. губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что регион может удвоить план по строительству мусоросжигательных заводов.
«Четыре завода есть, их начинаем строить. Другие заводы будем обсуждать, смотреть. Скорее всего, следующие четыре завода появятся. Мы видим это по всей сопутствующей ситуации. Видим, что они нам необходимы», — сказал в декабре Воробьев.
Решение о строительстве корпорацией «Ростех» четырех мусороперерабатывающих заводов в Московской области было принято правительством РФ в конце 2016 г. Они расположатся в Воскресенском, Наро-Фоминском, Солнечногорском и Ногинском районах.
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Минпромторг подготовит ограничения на импорт американских товаров в ответ на введение США пошлин на сталь и алюминий. Об этом рассказал заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, передает «Интерфакс».
Впервые страна - член ВТО вводит такие пошлины без предварительного расследования, только в интересах национальной безопасности. Это прецедент и нарушение, заметил Евтухов: «Мы позицию свою будем готовить, представлять ее в Минэкономразвития и обращаться от страны в ВТО». Евтухов подчеркнул, что Минпромторг будет представлять позицию «от себя». «Это наша отрасль и наши предприятия – и они страдают», – заметил он.
Американский президент Дональд Трамп одобрил решение ввести пошлины на импорт – 25% для стали и 10% на алюминий. При этом для некоторых стран США сделает исключение – это Мексика и Канада. Россия не попала в этот список. Любые торговые ограничения наносят ущерб участникам внешнеэкономической деятельности и развитию мировой экономики в целом, говорил «Ведомостям» представитель «Северстали».
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Центризбирком признал выборы президента России, прошедшие 18 марта, состоявшимися и действительными, заявила на заседании комиссии ее председатель Элла Памфилова. «Выборы прошли свободно, конкурентно и прозрачно», — сказала она.
По данным ЦИК, явка составила 67,54%. Действующий президент Владимир Путин победил на выборах с результатом 76,69%. Его ближайший преследователь кандидат от КПРФ Павел Грудинин получил 11,77% голосов.
Третье место занял лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 5,65%. Кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак заручилась поддержкой 1,68% пришедших на участки. У основателя «Яблока» Григория Явлинского - 1,05%.
Выдвиженец Партии роста бизнес-омбудсмен Борис Титов набрал 0,76%. Лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин получил на выборах 0,68% голосов, За представителя «Российского общенародного союза» Сергея Бабурина проголосовали 0,65%.
Для легитимности выборов их результаты в первую очередь должны быть приняты внутри общества, а также на международном уровне, отметила Памфилова. По ее словам, выборы должны быть конкурентными, прозрачными, пройти строго в соответствии с законом, а результат должен быть адекватен поданным голосам и подсчитан достоверно. «Состоявшиеся 18 марта выборы президента Российской Федерации, полагаю, по всем основным параметрам соответствуют всем требованиям, которые должны быть выполнены», — указала Памфилова (цитата по «Интерфаксу»).
«Была создана беспрецедентная система: более 10 заслонов от фальсификаций, — сказала Памфилова. — Система защиты от дурака, провокатора и должностного преступления».
Она обратила особое внимание на систему «мобильный избиратель», которая позволила голосовать по месту нахождения. Случаи повторного голосования, о которых говорили некоторые журналисты и наблюдатели, были возможны только при намеренном злом умысле со стороны голосовавшего или членов территориальных комиссий, все такие факты были зафиксированы, считает Памфилова. Она поблагодарила журналистов Reuters, обнаруживших случаи повторного голосования.
По ее словам, безосновательны доводы и о «подвозе» и принуждении работников предприятий голосовать на конкретном участке для большего контроля. Число проголосовавших вне избирательных участков по сравнению с 2012 г. снизилось с 5,9 млн до 4,8 млн человек, подчеркнула Памфилова. Прозрачность выборов, по ее мнению, также была «беспрецедентной».
Не надо говорить, что выборы несвободные, призвала председатель ЦИК: «Да свободные! Не оскорбляйте наших людей. Если наших людей что-то задевает за живое, они ничего не побоятся».
Путин впервые в истории президентских выборов в России получил более половины голосов всех избирателей страны – 51,8% (56,43 млн). Для действующего главы государства результат был «достаточно неожиданным», рассказал в интервью телеканалу RT пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Как голосовали кандидаты в президенты
Alexander Zemlianichenko / AP
Кандидат от КПРФ Павел Грудинин на избирательном участке № 1306 в Москве
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Николай Хижняк / РИА Новости
Кандидат от «Партии роста» Борис Титов (слева) на избирательном участке № 2902 в поселке Абрау-Дюрсо
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Евгений Разумный / Ведомости
Самовыдвиженец Владимир Путин на избирательном участке № 2151 в здании Российской академии наук (РАН)
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Андрей Гордеев / Ведомости
Кандидат в президенты от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак на избирательном участке № 158 в Детской музыкальной школе имени Л. Бетховена
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Евгений Разумный / Ведомости
Кандидат от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин также голосовал в здании РАН
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David Mdzinarishvili / Reuters
Кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский на избирательном участке в школе № 814 в Москве
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Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский на избирательном участке в школе № 1440 в Москве
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Михаил Терещенко / ТАСС
Кандидат от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин на избирательном участке в школе № 1540 в Москве
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Вновь переизбранный российский президент Владимир Путин в пятницу выступит с телеобращением к россиянам, сказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Трансляция начнется в 13.00 мск, сообщает корреспондент «Ведомостей».
Песков не стал анонсировать содержание обращения, а также не стал объяснять его мотивы, предложив журналистам дождаться выступления: «Президент сам все объяснит». Песков лишь увязал обращение с тем, что в пятницу ЦИК обнародовал официальные итоги президентских выборов, состоявшихся 18 марта.
Очередные президентские выборы прошли в России 18 марта. По итогам обработки 99,83% протоколов победу на выборах одержал нынешний президент, сообщал ранее ЦИК. Это будет четвертый президентский срок Путина.
Путин встретился с бывшими соперниками по выборам
Михаил Метцель / ТАСС
Слева по часовой стрелке: кандидат на пост президента от Партии роста Борис Титов, кандидат от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, кандидат от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак, кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский, президент Владимир Путин, кандидат от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин и кандидат от КПРФ Павел Грудинин во время встречи в Кремле
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Михаил Метцель / ТАСС
Владимир Путин приветствует Ксению Собчак
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Михаил Метцель/ТАСС
Павел Грудинин до начала встречи с президентом
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Михаил Метцель / ТАСС
Слева направо: Павел Грудинин, Сергей Бабурин и Владимир Путин
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Пять стран, входящих в ЕС, решили последовать примеру Великобритании и выслать российских дипломатов, пишет The Guardian со ссылкой на источники. Речь идет о Франции, Польше, Латвии, Эстонии и Литве. Руководство этих стран согласилось с доводами британской стороны о том, что Москва «скорее всего» причастна к отравлению нервно-паралитическим веществом типа «Новичок» 66-летнего бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии, отмечает издание.
О том, что в понедельник пять стран объявят о высылке российских дипломатов, со ссылкой на источники также пишет The Telegraph. В свою очередь литовское LRT сообщило о готовности Литвы и еще 10 стран ЕС выслать российских дипломатов.
На заседании Совета Европы в Брюсселе в четверг, 22 марта, Великобритания, Германия и Франция пришли к выводу, что ответственность за нападение на Скрипаля несет Москва. По информации источника The Guardian, лидеры этих стран рассматривают возможность серьезно отреагировать на действия Москвы.
#EUCO agrees with UK government that highly likely Russia is responsible for #SalisburyAttack and that there is no other plausible explanation.
В четверг президент Литвы Даля Грибаускайте пригрозила выслать российских дипломатов, которые являются сотрудниками российской разведки. «Меры могут быть разные, в том числе высылка идентифицированных нами сотрудников разведки», - сказала Грибаускайте. Еще одной мерой воздействия на Москву литовский президент считает расширение национального «списка Магнитского». «Решение может быть принято в ближайшее время», — говорила она.
О возможной высылке российских дипломатов по итогам заседания заявлял и чешский премьер Андрей Бабиш. «Да, вполне возможно, что мы пойдем по этому пути», — заявлял он.
Председатель Евросовета Дональд Туск по итогам заседания Совета Европы написал в Twitter, что ЕС соглашается с позицией Лондона о причастности России к инциденту в Солсбери. «Европейский совет согласен с правительством Великобритании, что, скорее всего, Россия несет ответственность за атаку в Солсбери и что нет другого правдоподобного объяснения», — написал он в микроблоге.
Как в Лондоне провожали высланных российских дипломатов
ANDY RAIN / EPA-EFE
Дипломаты покидают Лондон вместе с родственниками и домашними питомцами
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Frank Augstein / AP
Дипломаты уехали в аэропорт на трех автобусах. Сотрудники посольства, остающиеся в Лондоне, вышли их проводить
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ANDY RAIN/EPA-EFE
На проводах не все смогли сдержать эмоций
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Frank Augstein / AP
Лондон дал российским дипломатам всего неделю на сборы
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Frank Augstein / AP
«Мир значительно больше, чем Великобритания. Ваши знания, приобретенный здесь опыт всегда будут востребованы российской дипломатической службой» – так, согласно сайту дипмиссии, напутствовал коллег российский посол Александр Яковенко
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Назначенная Центробанком временная администрация обанкротившегося банка «Арсенал» обнаружила в кредитной организации вывод более чем 160 млн руб., говорится в сообщении регулятора.
ЦБ ввел в «Арсенал» временную администрацию 21 сентября 2017 г. в связи с отзывом у банка лицензии. 12 января 2018 г. «Арсенал» был признан банкротом.
Администрация ЦБ в ходе обследования финансового состояния банка «выявила сделки, направленные на вывод активов путем выдачи ссуд заемщикам, имеющим сомнительную платежеспособность либо не обладающим способностью исполнить свои обязательства, на общую сумму более 160 млн руб.», отмечается в сообщении.
«Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшим руководством» «Арсенала», регулятор передал в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет.
По оценке аудиторов ЦБ, стоимость активов «Арсенала» не превышает 408,5 млн руб. при обязательствах перед кредиторами на 529,8 млн руб.
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Генеральная прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело в отношении государственной оборонной корпорации RUAG по подозрению в нелегальных поставках вооружений в Россию. Об этом сообщает Tribune de Geneve.
Пресс-секретарь швейцарской генпрокуратуры Андрэ Марти подтвердил «РИА Новости» эту информацию. «Генпрокурор открыл уголовное судопроизводство в связи с Федеральным законом о военных материалах, преступном неумелом руководстве и, возможно, плохом поведении в государственном учреждении», — пояснил собеседник агентства.
Tribune de Geneve уточняет, что расследование затрагивает сотрудника частного банка «Julius Baer», который заключил с подразделением Ammotec, входящим в корпорацию RUAG, сделку о поставке оружия для российских спецслужб.
Швейцарские власти провели обыски в компании, в ходе которых изъяли документы и технику. В сообщении RUAG в Twitter отмечается, что компания сотрудничает с правоохранительными органами. В сообщении подтверждается также подача иска в генпрокуратуру Швейцарии.
«RUAG с помощью внутренней системы осведомителей увидела, что ее менеджер, предположительно, вовлечен в серьезные нарушения», - говорится в сообщении. После чего RUAG «незамедлительно» передала эту информацию властям, выдвинула уголовное обвинение и полностью сотрудничает со следствием, уточнили в компании.
По информации Der Bund, незаконный контракт на поставки пистолетов и снайперских винтовок был заключен с Федеральной службой охраны (ФСО) России. Сумма контракта, действовавшего с 2011 по 2015 г., составила $15 млн. Указанные сделки, как считают швейцарские правоохранительные органы, могли нарушать положения закона страны о военно-техническом сотрудничестве с другими государствами.
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Чистая прибыль ритейлера «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2017 г. сократилась на 34,7% и составила 35,5 млрд руб. Об этом говорится в материалах компании.
Выручка в отчетном периоде на 6,37% превысила прошлогодний показатель и оценивается на уровне 1,14 трлн руб. Валовая прибыль компании увеличилась c 295,76 млрд руб. до 304,64 млрд руб. Показатель EBITDA за 2017 г. составил 91,78 млрд руб.
В течение 2017 г. «Магнит» открыл 2291 магазин. Общее количество магазинов сети на 31 декабря 2017 г. составило 16 350 (12 125 «магазинов у дома», 243 гипермаркета, 208 магазинов «Магнит семейный» и 3774 магазина дрогери). Торговая площадь увеличилась на 13,56% с 5,07 млн кв. м до 5,75 млн кв. м.
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Рекордный результат Владимира Путина на президентских выборах оказался для него неожиданным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT.
«Он сказал на самом деле, что это было достаточно неожиданным для него», — рассказал о реакции Путина Песков.
Президент страны с таким уровнем поддержки чувствует большую ответственность, подчеркнул представитель Кремля. Песков считает, что на результат Путина повлияло внешнеполитическое давление на Россию, которое мотивировало людей «объединиться вокруг сильного лидера».
На выборах президента России 18 марта Путин набрал 76,66% голосов, его ближайший соперник кандидат от КПРФ Павел Грудинин заручился поддержкой 11,8% пришедших на избирательные участки. Явка составила 67,47%.
Путин впервые в истории президентских выборов в России получил более половины голосов всех избирателей страны — 51,8% (более 56,2 млн).