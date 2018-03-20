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При застройке Левобережного района Москвы часть жилья отдадут переселенцам

Интерфакс
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Часть квартир в двух микрорайонах Левобережного района на севере Москвы будет передана городу для переселения москвичей по программе реновации, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста по итогам заседания градостроительно-земельной комиссии Москвы (ГЗК).

«Под программу реновации будет выделено порядка 65 000 кв. м недвижимости комплексной жилой застройки», – сообщил ответственный секретарь ГЗК, председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

В комитете добавили, что часть корпусов комплексной застройки уже введена в эксплуатацию, часть еще строится. Отделку в квартирах для переселенцев будут выполнять за счет Фонда реновации.

Стартовая площадка реновации в Левобережном будет находиться по адресу мкрн. 2Д, корп. 21–22, 23–27.

Программа реновации жилья была утверждена 1 августа 2017 г. и предусматривает расселение свыше 350 000 квартир. В настоящее время в программу включено 5171 дом.

Как выглядит первый дом для переселения по реновации

Политика
Новости

Песков заявил о «маниакальном желании» США «заставить Россию за что-то платить»

Ведомости
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Россия всегда платила по собственным счетам, однако чужие оплачивать не будет, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. При этом он выразил сожаление, что у США есть «маниакальные желания» заставить Москву «за что-то платить», что происходит с завидным постоянством. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Можно лишний раз выразить сожаление в связи с такими маниакальными желаниями все время заставить Россию за что-то заплатить, которые с завидным постоянством мы видим на различных уровнях из-за океана», – сказал Песков. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать планы США обсудить с Саудовской Аравией вопрос о том, как заставить Россию заплатить за поддержу Сирии и Ирана.

Песков добавил, что Кремль не беспокоится из-за визита в США наследного принца Саудовской Аравии. Это вопрос отношений Вашингтона и Эр-Рияда, отметил представитель Кремля. Он напомнил, что в Россию недавно приезжал король Саудовской Аравии. Для Москвы являются важными те договоренности, которые были достигнуты в ходе этой встречи. У Саудовской Аравии и Москвы есть намерение прилагать усилия для их реализации.

Президент США Дональд Трамп проведет встречу с наследным принцем Саудовской Аравии в Вашингтоне во вторник, писала газета The Hill. На ней американский президент поднимет вопрос о том, как найти «совместные способы заставить Россию платить» за действия на Ближнем Востоке, уточняло издание. В частности, Трамп будет говорить о поддержке Сирии со стороны России и решение Москвы заблокировать резолюцию Совета Безопасности ООН, которая могла бы оказать влияние на Иран. На предстоящей встрече часть обсуждения будет посвящена тому, как Россия пытается использовать эти ситуации в свою пользу, указывал официальный представитель администрации президента США.

Тюрьма для подозреваемых в коррупции в Эр-Рияде

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Недвижимость
Новости

Мэрия сообщила о значительном снижении числа аварийных памятников культуры в Москве

РИА Новости
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Доля памятников культуры в Москве, находящихся в аварийном состоянии, сократилась с 39% в 2010 г. до 6% в 2017 г., сообщил руководитель департамента культурного наследия города Алексей Емельянов на заседании президиума правительства столицы.

В частности, как следует из презентации ведомства, из 4091 здания, признанного объектом культурного наследия, в удовлетворительном состоянии находятся 3843, в неудовлетворительном – 248.

По словам Емельянова, снижение числа аварийных памятников произошло за счет значительного увеличения реставрационных работ в Москве.

«Но оставшиеся 6% объектов в аварийном состоянии – это сложные объекты, по которым десятилетия никаких работ не проводилось», – подчеркнул Емельянов. Он отметил, что по таким памятникам Мосгорнаследие намерено в первую очередь сосредоточиться на противоаварийных работах, которые станут первым этапом для полномасштабной реставрации.

В частности, уточнил чиновник, в 2017 г. проводились противоаварийные работы на 22 объектах, в том числе по палатам Левашова в Староваганьковском переулке, усадьбе Шелопухина, дому Наркомфина, палатам Пожарских на Большой Лубянке.

Какие здания Москва сдает в аренду по рублю «за квадрат»

Технологии
Новости

Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на передачу ФСБ ключей дешифровки

Ведомости
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Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на предоставление Федеральной службе безопасности (ФСБ) ключей для расшифровки сообщений пользователей мессенджера, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее Верховный суд отказался удовлетворить иск Telegram о признании незаконным приказа спецслужбы с подобными требованиями. «В удовлетворении исковых требований Telegram Messenger LLP отказать», - указывалось в решении суда.

Приказ ФСБ, как утверждали в Telegram, был принят в нарушение норм закона и превышает полномочия силовиков. В частности, в компании отмечали, что документ нарушает нарушает тайну частной переписки, получить доступ к которой правоохранительные органы могут лишь с разрешения суда.

Юристы спецслужбы, в свою очередь, утверждали, что получение ФСБ ключей для декодирования переписки «не затрагивает конституционные права граждан». В Генпрокуратуре позицию спецслужбы поддержали, согласившись, что оспариваемый приказ принят в пределах ее полномочий и в соответствии с нормами законодательства.

Мировой суд Мещанского района Москвы 16 октября оштрафовал Telegram Messenger LLP (Лондон) на 800 000 руб. за отказ исполнить запрос ФСБ и передать спецслужбе соответствующие ключи. Соответствующий документ был издан после принятия пакета антитеррористических законопроектов. В то же время, по словам представителей мессенджера, приказ датировался 19 июля, а закон вступал в силу лишь 20 июля.

Политика
Новости

Навальный потребовал от Верховного суда исполнить решение ЕСПЧ и освободить своего брата

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Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный требует от Верховного суда России исполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по так называемому делу Ив Роше и освободить своего брата Олега Навального. Соответствующее ходатайство направила адвокат Ольга Михайлова, сообщил политик на своем сайте.

Олег Навальный был осужден на три с половиной года лишения свободы, срок его заключения истекает 30 июня 2018 г.

«17 октября было вынесено решение Европейского суда. Мы с Олегом выиграли это дело у правительства России, и суд единогласно признал российский судебный процесс «фундаментально несправедливым», а также установил, что мы были осуждены, несмотря на отсутствие события преступления. То есть ЕСПЧ фактически заявил о фабрикации уголовного дела. В соответствии с законом Верховный суд России был обязан исправить нарушения, то есть отменить приговор», - подчеркивает Навальный.

Навальный и правительство России обжаловали решение ЕСПЧ, чтобы оно было рассмотрено Большой палатой. Однако в этом было отказано. И 5 марта решение ЕСПЧ вступило в силу.

В октябре прошлого года ЕСПЧ вынес решение, что Россия должна заплатить компенсацию в 10 000 евро Алексею и Олегу Навальным. Также государство обязано компенсировать им судебные издержки – 45 000 евро Алексею Навальному и 10 971 евро и 460 000 руб. – Олегу. Суд пришел к выводу, что приговор был произвольным и необоснованным. Требования заявителей были удовлетворены частично.

ЕСПЧ счел нарушенными права заявителей на справедливый суд (статья 6 Конвенции о защите прав человека) и наказание исключительно на основании закона (статья 7). Уголовные обвинения в этом деле (речь идет о статье 159.4, предусматривающей ответственность за преступления в сфере предпринимательской деятельности) были «широко и непредсказуемо истолкованы», говорится в решении суда. В частности, Олегу Навальному инкриминировали неисполнение договорных обязательств, не уточнив, в чем именно они заключались. Напротив – в документах не было никаких указаний на то, что компания Навального не выполнила свои обязательства, а привлечение субподрядчиков было обычной практикой, не противоречившей гражданскому законодательству.

В российском Минюсте тогда отметили, что суд «отказался признавать наличие политической мотивированности в действиях национальных правоохранительных органов по привлечению к ответственности братьев Навальных в связи с совершенными ими преступлениями» (цитата по ТАСС).

Следствие считало, что братья Навальные мошенническим путем похитили денежные средства ООО «Ив Роше восток» в размере свыше 26,7 млн руб., а также ООО «Многопрофильная процессинговая компания» (МПК) в размере более 4,4 млн руб. Эти деньги, по версии следствия, в дальнейшем были легализованы путем перечисления по фиктивным основаниям на подконтрольное братьям и их родственникам ООО «Кобяковская фабрика по лозоплетению».

Замоскворецкий суд Москвы 30 декабря 2014 г. признал братьев виновными и приговорил Алексея Навального к 3,5 года условно, Олега Навального – к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Собчак передала Путину список политзаключенных

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Технологии
Новости

IBM показала самый маленький компьютер в мире

Ведомости
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Компания IBM показала самый маленький в мире компьютер, его ширина и длина составляют всего 1 мм. Об этом сообщает The Verge. Производство машины, которая меньше кристалла соли, обойдется в 10 центов (около 5,8 руб. по курсу ЦБ на 20 марта), отмечают в компании.

Вычислительная мощность нового компьютера сравнима с мощностью процессора 1990-х гг. В него встроен процессор с «несколькими сотнями тысяч» транзисторов, оперативная память SRAM, фотоприемник и блок связи, который использует светодиод для отправки информации.

Компьютер поддерживает работу с блокчейном. IBM планирует применять его для отслеживания процесса отгрузки товара и выявления краж. Он также может пригодиться в системах для умного дома, авиации и автомобильной техники.

Издание напоминает, что до этого самым маленьким компьютером в мире считался Michigan Micro Mote (M3), представленный в 2015 г. Его размеры – 2 х 4 х 4 мм. У этого компьютера был датчик движения и давления, солнечная батарея, радио. Изначально он создавался для имплантируемых медицинских устройств.

Самый маленький в мире компьютер показали на конференции IBM Think 2018. Ранее на ней же компания заявила о пяти перспективных технологиях, которые, по ее мнению, серьезно повлияют на общество и бизнес в течение следующих пяти лет. IBM считает, что такими технологиями станут блокчейн, непредвзятый искусственный интеллект, квантовые вычисления, криптография и роботы-микроскопы на основе искусственного интеллекта. Руководитель исследования в IBM Арвинд Кришна уверен, что через пять лет создаваемые компанией компьютеры будут встроены в повседневные предметы.

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Политика
Новости

В Кремле ответили на отказ Трампа поздравить Путина с переизбранием

Ведомости
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В Кремле не считают недружественным шагом отказ президента США Дональда Трампа поздравить президента России Владимира Путина с переизбранием на пост президента России. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент «Ведомостей».

«Не нужно считать это недружественным шагом <...> Кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам. Не нужно ничего сгущать», – сказал Песков. «И кроме того, утро вечера мудренее», – добавил представитель Кремля.

Кроме того, Песков затруднился сказать, поступала ли из США поздравительная телеграмма в адрес Путина. По словам пресс-секретаря президента, пришло очень много поздравлений «по каналам МИДа». «Я сейчас не могу просто точно сказать, была ли там из Америки телеграмма», – добавил он.

Президентские выборы прошли в России в воскресенье, 18 марта. По предварительным данным ЦИК, Путин их выиграл со значительным отрывом – у него 76,7% голосов. Российского президента по телефону уже успели поздравить лидеры нескольких стран, сообщается на сайте Кремля. Например, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана.

Официальный представитель Белого дома Хоган Гидли отметил, что пока в расписании Трампа телефонные поздравления не запланированы. При этом Гидли добавил, что Вашингтон не удивлен результатом.

Как голосовали кандидаты в президенты

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Политика
Новости

ФСБ отказалась рассматривать переписку в мессенджерах как охраняемую законом тайну

Ведомости
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России не рассматривает сообщения граждан в мессенджерах как охраняемую законом тайну переписки. Об этом заявила на заседании в Верховном суде представитель спецслужбы, ссылаясь на позицию Конституционного суда, передает ТАСС.

«Согласно позиции Конституционного суда переписка граждан в мессенджерах не составляет охраняемую законом тайну, для получения доступа к которой ФСБ необходимо судебное разрешение», – сказала представитель ФСБ.

Верховный суд рассматривает иск руководства мессенджера Telegram об оспаривании приказа ФСБ, который описывает процедуру предоставления спецслужбе ключей для расшифровки переписки пользователей.

Telegram Messenger LLP просит Верховный суд признать недействующим приказ ФСБ от 19 июля 2016 г. № 432 об утверждении порядка представления организаторами распространения информации в интернете данных, необходимых для декодирования электронных сообщений пользователей сети. Представители мессенджера настаивают, что приказ противоречит требованию закона о необходимости судебного решения для доступа к переписке граждан.

Представитель Генпрокуратуры в суде попросил отклонить иск мессенджера. «Оспариваемый акт принят в соответствии с нормами закона и в пределах полномочий ФСБ в целях реализации возложенных на нее задач в области обеспечения безопасности», – сказала представитель прокуратуры.

В октябре 2017 г. мировой суд в Москве оштрафовал Telegram на 800 000 руб. за неисполнение требования закона Ирины Яровой о предоставлении ключей для шифровки сообщений пользователей. За повторный отказ в предоставлении данных мессенджер может быть заблокирован.

10 самых безопасных месенджеров

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Бизнес
Новости

Суд прекратил производство по иску «Системы» к «Роснефти» на 330 млрд рублей

Ведомости
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Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску АФК «Система» Владимира Евтушенкова о взыскании с «Роснефти» и «Башнефти» более 330 млрд руб. в связи с отказом истца от заявленных требований, сообщает РИА Новости.

Ранее стороны договорились, что «Система» откажется от своего иска после исполнения мирового соглашения в деле по иску «Роснефти», «Башнефти» и Республики Башкортостан о взыскании с АФК и ее «дочки» – АО «Система-инвест» 170,6 млрд руб. 5 марта АФК «Система» объявила об исполнении мирового соглашения.

Судебное разбирательство «Роснефти» и «Башнефти» с АФК началось в мае 2017 г. Компании потребовали у «Системы» и «Система-инвеста» 106,6 млрд руб. за причинение «Башнефти» убытков при реорганизации в 2013–2014 гг. Позже сумма иска выросла до 170,6 млрд руб. В декабре 2017 г. «Роснефть» подала также иск о возмещении 131,6 млрд руб. дивидендов. В конце месяца стороны смогли прийти к мировому соглашению.

19 марта Арбитражный суд Башкирии снял арест с активов АФК «Система», арестованных в рамках этого процесса. Под арестом находились 100% «Медси», 90,5% агрохолдинга «Степь», 71,87% «МТС банка» и еще несколько активов. Снять обеспечительные меры суд попросили «Роснефть», «Башнефть», минземимущества Башкирии, АФК «Система» и АО «Система-инвест».

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Недвижимость
Новости

Московская семья может накопить на квартиру в новостройке почти за 10 лет

Ведомости
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Московской семье из двух работающих человек без детей понадобится минимум 9,6 года, чтобы при минимальных расходах накопить на стандартную «двушку» площадью 58,2 кв. м в новостройке в старых границах столицы, подсчитали эксперты компании «Метриум».

В своих расчетах эксперты компании соотнесли чистый доход двух работающих членов семьи с бюджетом покупки такого объекта. Для подсчета использовались официальные показатели Мосгорстата среднедушевого ежемесячного денежного дохода в Москве, а также прожиточный минимум трудоспособного жителя столицы.

По подсчетам «Метриум», в 2017 г. среднегодовой доход московской семьи составил 905 000 руб. (около 56 000 руб. в месяц на одного человека) за вычетом прожиточного минимума (около 18 000 руб. в месяц на члена семьи).

При этом в конце 2017 г. средняя стоимость стандартной двухкомнатной квартиры комфорт-класса (площадь 58,2 кв. м), подходящей для проживания семьи, в пределах старой Москвы составила 8,77 млн руб. Разделив стоимость квартиры на годовой доход, эксперты выяснили, что москвичам со средним заработком понадобилось бы 9 лет и 6 месяцев, чтобы накопить на обычную квартиру в новостройке. При этом весь этот срок семье необходимо вести режим строгой экономии и не включать в свои траты расходы на путешествия, развлечения и даже детей.

Любопытно, что по сравнению с концом 2016 г. доступность жилья снизилась. Год назад среднегодовой доход был почти таким же (906 000 руб.), но стоимость средней квартиры – ниже (8,36 млн руб.). Тогда московская семья могла накопить на жилье деньги за 9 лет и 2 месяца.

«Прежде всего это связано с увеличением на 5% средней стоимости квартиры в новостройках, а также с ростом минимальных расходов домохозяйства на 6%», – комментирует Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум», участник партнерской сети CBRE.

Тем не менее по сравнению с докризисным периодом квартира в столичной новостройке стала все же более доступной. Так, в IV квартале 2014 г. семье со средними доходами (840 000 руб. в год) понадобилось бы копить на квартиру в новостройке за 9 млн руб. около 10 лет и 7 месяцев. «Снижение стоимости предложения в период кризиса оказалось более глубоким, чем сокращение реальных доходов потенциальных покупателей. Таким образом, прошедший период экономической нестабильности помог сэкономить на накоплениях целый год и один месяц», – резюмирует Литинецкая.

Бизнес
Новости

В Госдуму внесли законопроект об использовании криптовалют и токенов

Ведомости
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Депутаты во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Геннадием Аксаковым внесли в Госдуму законопроект «О цифровых финансовых активах», который запрещает использовать цифровые финансовые активы в качестве средства платежа на территории России. Документ опубликован в базе данных нижней палаты.

Документом вводятся определения цифровых финансовых активов, к которым относятся криптовалюта и токен. Кроме того, законодательно закрепляется новый вид договора, заключаемого в электронной форме, – смарт-контракт. Майнинг (деятельность, направленная на создание криптовалют) будет признаваться предпринимательской деятельностью, если энергопотребление за три месяца превысит установленные правительством лимиты, говорится в документе.

Согласно инициативе криптовалюта и токен будут считаться имуществом. Законопроект допускает возможность сделок по обмену токенов на рубли или иностранную валюту. Но порядок и условия совершения таких сделок возьмет на себя Центробанк по согласованию с правительством.

Кроме того, для снижения рисков владельцев таких активов все сделки должны осуществляться через операторов обмена цифровых финансовых активов, которыми могут быть только юридические лица.

Минфин решил уступить Центробанку решение вопроса по обменным операциям с криптовалютой на российском рынке 19 марта. Изначально регулятор предлагал запретить оборот цифровых денег, за исключением токенов. Минфин же считал, что законодательный запрет на обменные операции с криптовалютой приведет к созданию теневого рынка.

Как регулируются криптовалюты в разных странах

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Политика
Новости

Во Франции задержали Николя Саркози

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Бывший президент Франции Николя Саркози задержан по делу о финансировании его избирательной кампании 2007 г., сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в суде.

Саркози задержан полицией и в ближайшее время будет допрошен в рамках открытого в 2012 г. уголовного дела. Расследование по нему ранее было приостановлено, однако в 2017 г. вновь возобновлено.

Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 г. и после ухода с поста стал фигурантом нескольких расследований, связанных с источниками финансирования его предвыборной кампании.

В частности, следователи проверяли, законно ли наследница империи L'Oreal Лилиан Бетанкур перечисляла деньги на кампанию Саркози. Это дело было закрыто за недостатком улик. 

Затем расследовались утверждения, что Саркози мог незаконно получить средства на кампанию от ливийского лидера Муаммара Каддафи. По данным СМИ, Саркози мог получить от лидера Ливийской джамахирии $50 млн на нужды кампании в 2007 г. Затем это подтвердил президент Белоруссии Александр Лукашенко, который заявил, что Каддафи лично ему рассказывал, что дал французу $100 млн.

В августе 2017 г. Daily Telegraph сообщила, что прокуратура начала проверку Саркози на предмет возможного участия в коррупционных сделках с Катаром, в результате которых эта страна получила право провести чемпионат мира по футболу в 2022 г. 

Впервые Саркози был задержан в июле 2014 г., тогда ему были предъявлены обвинения в незаконном использовании положения для получения информации о проводившихся в его отношении расследованиях.

Сирийский художник нарисовал мировых лидеров в образе беженцев

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