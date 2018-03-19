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Следующими переселенцами по реновации могут стать жители пятиэтажек на западе Москвы

Следующими переселенцами в рамках программы реновации в Москве могут стать жители Западного округа, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает «РИА Новости».

«У нас по графику расписаны районы. Дальше будет Западный округ, у нас уже два дома готовы. Дальше мы готовим еще ряд домов на севере. У нас расписан почти каждый месяц, какие дома будут переезжать», – рассказал Хуснуллин.

Заммэра отметил, что в том числе в течение этого года начнется переселение в районе станции метро «Селигерская», которая откроется в ближайшие дни.

Он отметил, что в районе Бескудниково есть стартовые дома, которые уже построены, их отделка завершается, передает «Интерфакс». «В этом районе достаточно много старых домов, попавших в программу реновации, сейчас прорабатываются объемы нового строительства для переселения», – сказал Хуснуллин. «В течение этого года в районе уже начнется переселение в рамках программы», – добавил заместитель мэра.

Первыми переселенцами в Москве по программе реновации стали жители двух пятиэтажек на улице Константина Федина в Измайлове. Они переехали в панельный дом на 5-й Парковой улице. К настоящему времени для переселенцев готовы 14 домов на 2300 квартир, они будут переданы под заселение до конца мая.

Как выглядит первый дом для переселения по реновации