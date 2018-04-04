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Эксперты подсчитали динамику цен на новостройки Москвы с начала года

Объем предложения в новостройках Москвы массового сегмента в I квартале снизился почти на 6,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в исследовании компании «Метриум». При этом, по их подсчетам, средняя стоимость «квадрата» жилья выросла на 0,6%.

Сокращение предложения столичных новостроек эксперты «Метриум» объясняют тем, что «в нескольких проектах с экспозиции был снят значительный объем квартир, что в совокупности с вымыванием предложения привело к общему снижению числа лотов в реализации».

Всего по итогам I квартала 2018 г. на рынке новостроек массового сегмента продажи велись в 75 комплексах, в которых экспонировалось около 17 780 квартир. За этот период продажи открылись в четырех объектах.

Средняя цена квартир составила 151 800 руб. за кв. м. «За март показатель увеличился на 1,3%. За три месяца прирост составил 0,6%, что связано с отрицательной ценовой динамикой в феврале», - пояснили эксперты компании.

Средняя стоимость квартиры по итогам марта составила 8,9 млн руб. (рост к марту 2017 г. - 2%).

Больше всего квартир продаются на Юго-Востоке Москвы, на который приходится 31,4% от квартир в продаже. На втором месте оказался Южный округ (16%), на третьем – Северо-Восточный (14%).

Основная доля квартир в продаже находится в домах на стадии отделочных работ (37,5%). Второе место занимают лоты в корпусах, где идут монтажные работы (28,5%). Примерно по 17% предложения приходится на дома, которые уже введены в эксплуатацию либо, наоборот, только начали строиться.

По типологии самым популярным вариантом стали двухкомнатные квартиры (39,4%). На втором месте – «однушки» (33,4%).