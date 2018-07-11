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Более полумиллиона московских семей согласились на переезд по реновации

Согласие на переезд из пятиэтажек в новое жилье по программе реновации дали 345 семей из Западного округа Москвы и 241 семья из Северо-Восточного, сообщает департамент городского имущества.

«Уже дали свое согласие на переезд в новостройки 100% жильцов первых отселяемых домов в ВАО, 82% в ЗАО и 84% москвичей в СВАО. Эти показатели позволяют говорить о высокой продуктивности программы и об отношении самих москвичей к ней», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента Максима Гамана.

Ранее на переселение согласились все жильцы первых двух домов реновации – пятиэтажек на улице Константина Федина в Восточном округе. Большинство из них выбрали равнозначные квартиры в новостройке на 5-й Парковой улице, часть жильцов заключили договоры с Московским фондом реновации о приобретении жилья большей площади.

Программа реновации жилья в Москве была принята 1 августа прошлого года. К 2032 г. по ней предполагается расселить 5171 дом, где проживают около 1 млн человек.

Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, начато проектирование и строительство домов на 250 стартовых площадках реновации. В этом году власти рассчитывают переселить по программе около 10 000 человек.

Как выглядит первый дом для переселения по реновации