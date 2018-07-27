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Губернатор Воробьев назвал число обманутых дольщиков в Подмосковье

В Подмосковье на сегодняшний день насчитывается около 8000 дольщиков, заявил журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает «РИА Новости».

По его словам, за последние пять лет в Подмосковье удалось решить проблемы 20 000 дольщиков, на это понадобилось 50 млрд руб.

«Сейчас у нас следующая стадия — это 8000 дольщиков, которые тоже требуют вернуть им квартиры. Недавняя ситуация с Urban Group также добавила нам особенные хлопоты», — сказал он.

Ситуация с Urban Group добавит подмосковным властям не только дополнительные «хлопоты», но и дополнительное количество обманутых дольщиков. Ведь всего по квартирам во всех проектах Urban Group заключено 19 469 договоров долевого участия (ДДУ). Однако пока только 10% дольщиков (1612) подали документы для включения в реестр требований о передаче жилья (данные компании «Дом.рф»).

Urban Group, все пять компаний которой были признаны банкротами 9 июля, является одним из крупнейших застройщиков жилья в Подмосковье. По разным данным сумма невыполненных обязательств перед дольщиками составляет 70-80 млрд руб.