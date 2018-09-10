Власти выделят на достройку домов «СУ-155» и Urban Group еще 7,8 млрд рублей
Правительство намерено выделить на достройку многоквартирных домов обанкротившихся компаний «СУ-155» и Urban Group дополнительные 7,8 млрд руб. Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов поручил Минфину совместно с Минстроем внести предложения о соответствующих поправках в бюджет 2018 г., сообщил журналистам представитель Силуанова.
Такое решение было принято по итогам совещания, посвященного защите прав граждан – участников долевого строительства. Также ведомства должны определить потребность в финансировании расходов по восстановлению прав дольщиков в 2019–2020 гг.
Ранее премьер Дмитрий Медведев распорядился выделить Минстрою из резервного фонда правительства 3 млрд руб. на достройку объектов Urban Group. Кроме того, еще 3 млрд руб. предоставит бюджет Московской области. Дома и объекты инфраструктуры планируют ввести в эксплуатацию до конца 2022 г.
В августе Минстрой сообщил, что правительство в общей сложности предоставит на достройку объектов Urban Group 14,6 млрд руб. Всего, чтобы завершить строительство домов, потребуется 55,7 млрд руб., подсчитали аудиторы для Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства. Urban Group также достраивала часть объектов за рухнувшей ранее «СУ-155». За достройку большинства домов последней отвечал банк «Российский капитал». Общая стоимость работ оценивалась в 49 млрд руб.