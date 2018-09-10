Власти выделят на достройку домов «СУ-155» и Urban Group еще 7,8 млрд рублей

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Памфилова назвала дату второго тура выборов в четырех регионах

ЦИК настаивает на том, чтобы второй тур выборов в четырех регионах – Хакасии, Приморском и Хабаровском краях и Владимирской области – прошел 23 сентября. Об этом заявила председатель комиссии Элла Памфилова на брифинге по итогам единого дня голосования, прошедшего накануне.

Региональные законы Хакасии, Хабаровского края и Владимирской области предполагают, что второй тур состоится через две недели, а в Приморском крае – через 21 день после дня голосования, отметила Памфилова. «Однако мы рассчитываем, – добавила она, – и настоятельно рекомендуем, чтобы Приморье организовало работу таким образом, чтобы все четыре субъекта провели второй тур в один день, 23 сентября».

Также Памфилова сообщила об отмене результатов выборов на шести участках в четырех регионах: на двух участках в Ульяновской области, на двух участках в Московской области, на одном участке во Владимирской области и еще на одном – в Бурятии. На одном из участков в Калмыкии проводится проверка, так как был зафиксирован вброс, добавила она.

По мнению председателя ЦИК, выборы были конкурентными. «Несмотря на весь скепсис, мы действительно увидели конкурентную и в некоторых случаях непредсказуемую борьбу как итог результата, который мы видим», – подчеркнула она. Памфилова привела в пример Якутск, где на выборах мэра победителем стала кандидат от партии «Возрождение России» Сардана Аксентьева. «Сюрприз? Сюрприз», – констатировала она.

Единый день голосования прошел накануне, 9 сентября. В частности, в 22 регионах состоялись прямые губернаторские выборы.

В четырех субъектах по итогам голосования ни один из кандидатов не набрал необходимых 50% голосов. В Приморье временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Тарасенко («Единая Россия») получил 46,57% голосов, а кандидат от КПРФ Андрей Ищенко – 24,64%. В Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Сергей Фургал набрал 35,81%, тогда как нынешний губернатор края, кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт получил 35,62%.

Во Владимирской области действующий губернатор от «Единой России» Светлана Орлова набрала 36,42%, кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин – 31,19%. В Хакасии лидерство за коммунистом Валентином Коноваловым – он получил 44,81%, за ним следует кандидат от «Единой России» Виктор Зимин с 32,42%.

В Москве на выборах мэра победил действующий градоначальник Сергей Собянин. По итогам обработки 99% протоколов он набрал 70,02%. Второе место занял кандидат от КПРФ Вадим Кумин с 11,44%, третье – кандидат от «Справедливой России» Илья Свиридов с 7,06%. Четвертое и пятое место заняли кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев (6,76%) и кандидат от «Союза горожан» Михаил Балакин (1,87%). Явка на выборах в Москве составила 30,36%.