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Девелоперы заработали более 1 трлн рублей на продаже новостроек в Москве

Суммарная выручка застройщиков жилья Московского региона в 2018 г. впервые превысила 1 трлн руб., говорится в сообщении компании ЦИАН.

При этом годовые темпы прироста выручки застройщиков выше темпов роста сделок – при увеличении общей выручки на 30% число сделок по договорам долевого участия (ДДУ) выросло только на 20%, несмотря на то что в прошлом году девелоперы вывели на рынок рекордный объем жилья на низкой стадии строительства.

По подсчетам экспертов ЦИАН, около 48% годовой выручки распределено между десятью застройщиками. С большим отрывом по объему оценочной выручки на первичном рынке лидирует ПИК, заработавшая 197,8 млрд руб. На втором месте компания «Инград» (42,3 млрд руб.), замыкает тройку лидеров «Самолет девелопмент» (41,1 млрд руб.).

В старых границах Москвы покупатели наиболее активно приобретали жилье в Западном административном округе. За 2018 г. здесь было заключено сделок на 107,4 млрд руб. Около половины приходится на проекты компаний ПИК (24%), ЛСР (16%) и Capital Group (9%).

На втором месте – Центральный округ. На продаже жилья здесь застройщики заработали около 95,5 млрд руб. (+34% за год). Основные продажи пришлись на компании Renaissance Construction (12%), Vesper (10%), «Интеко» (10%) и «МонАрх» (10%).

В Московской области, как и год назад, наибольший интерес для покупателей представляют Ленинский (44,6 млрд руб.), Красногорский (43,6 млрд руб.) и Люберецкий районы (34,3 млрд руб.). В двух из них по выручке лидирует ПИК (29% и 30% выручки соответственно), в Люберецком районе – «Самолет девелопмент» (48% выручки).