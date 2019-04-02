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СК «Респект» выплатила страховое возмещение обманутым дольщикам в Вологодской области

Бывший крупнейший страховщик застройщиков – СК «Респект» завершила выплаты компенсаций обманутым дольщикам обанкротивщегося застройщика Вологодской области – ООО «Стройиндустрия». В настоящее время выплаты от страховщика получили 250 граждан на общую сумму более 580 млн руб. Соответствующая информация опубликована на сайте областного правительства.

В декабре 2017 г. Арбитражный суд Вологодской области признал «Стройиндустрию» банкротом и открыл в ее отношении конкурсное производство на шесть месяцев. Застройщик не выполнил обязательства по возведению более 350 квартир в Вологде. Согласно 214-ФЗ признание застройщика банкротом является страховым случаем и основанием для выплат страховых компенсаций дольщикам. Однако «Респект» посчитал банкротство «Стройиндустрии» следствием мошеннических действий застройщика и злоупотреблением полномочиями местных властей – компания начала обжаловать договоры страхования в различных судебных инстанциях. Но часть дольщиков (60 граждан) все же получила страховое возмещение в 2018 г. Летом того же 2018 года управлением МВД по Вологодской области против гендиректора СК «Респект» Александра Артамонова было возбуждено уголовное дело о «злоупотреблении полномочиями» из-за отказа компании в дальнейших выплатах.

«В настоящее время все решения суда об обжаловании договоров страхования вышестоящими судами отменены», – говорится на сайте областной администрации. «Теперь, когда деньги выплачены и требования вологодских властей удовлетворены, очевидно, уголовное дело будет закрыто за отсутствием какого бы то ни было состава», – прокомментировал «Ведомостям» Артамонов.

Пока страховое возмещение не получили 69 граждан (из 319 заключивших договоры долевого участия, обеспеченные страхованием). Из них у восьми дольщиков иски находятся на рассмотрении в суде. Еще 61 дольщик на текущий момент не обратился за защитой своих прав ни в ООО «Страховая компания «Респект», ни в судебные инстанции, говорится в сообщении администрации.

«Компания завершила выплаты всем пострадавшим дольщикам, обратившимся в СК "Респект" и представившим соответствующие решения суда и полный комплект документов на выплату, в том числе тем восьми гражданам, которые упомянуты на сайте администрации», – рассказал Артамонов. По его словам, еще трое дольщиков обратились, но не представили полный комплект документов, поэтому компания пока не может произвести выплаты.

Напомним, что СК «Респект» была лидером страхования гражданской ответственности застройщика по размеру премий, но в декабре 2018 г. ЦБ запретил ей заниматься этим видом деятельности.