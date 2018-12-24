Возбуждено уголовное дело против гендиректора крупнейшего страховщика застройщиков
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Против гендиректора СК «Респект» Александра Артамонова возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в заключении Генпрокуратуры, которая завершила проверку ЦБ по вопросу надзора за страховщиками застройщиков. «Ведомости» ознакомились с фрагментом заключения, подлинность которого подтвердил сотрудник одного из силовых ведомств и знакомый сотрудников ЦБ. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» из-за незаконного игнорирования СК «Респект» выплат компенсаций дольщикам. Она предусматривает наказание от штрафа в 200 000 руб. до лишения свободы на срок до четырех лет.
Уголовное дело в отношении гендиректора СК «Респект» из-за невыплат компенсаций дольщикам возбуждено в июле этого года, рассказала «Ведомостям» старший помощник прокурора Вологодской области по взаимодействию со СМИ и общественностью Паулина Лелюх. Артамонов подтверждает: к нему за показаниями уже приезжал следователь из Вологды. Но виноватым он себя не считает и обещает оспорить возбуждение уголовного дела.
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