Недвижимость / Стройки и инфраструктура

Крупнейший страхователь застройщиков выбыл из списка ЦБ

В числе организаций, могущих страховать гражданскую ответственность застройщика, нет СК «Респект»
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Банк России обновил список организаций, которые вправе заключать договоры страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору, следует из материалов ЦБ. В новом списке не оказалось крупнейшего игрока в этом сегменте – страховой компании «Респект». Соответствующий документ опубликован на сайте регулятора.

Теперь в новый список входят 10 компаний и одно потребительское общество: ВСК, ПАРИ, «Ингосстрах», «Альфастрахование», «ВТБ страхование», «Югория», «Абсолют страхование», «РСХБ-страхование», Московская акционерная страховая компания, «БИН страхование» и «Потребительское общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков».

Регулятор не пояснил свои действия относительно «Респекта». В документе лишь говорится, что страховщики, вошедшие в список, соответствуют требованиям статьи 15.2 Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и нормативным актам Банка России.

К деятельности СК «Респект» были претензии у аудиторов. Летом текущего года отчет о ее проверке опубликовала аудиторская компания «Интэко-аудит». В нем сообщалось о сложностях, которые могут возникнуть у «Респекта» с исполнением обязательств: диверсификацию риска страхового портфеля «Респекта» аудитор признал недостаточной. Кроме того, аудиторам не понравилась инвестиционная стратегия «Респекта». В 2017 г. она принесла страховщику убыток (1,7 млрд руб., по данным из отчетности компании): он инвестировал собственные средства в производные финансовые инструменты, сообщалось в заключении.

Генеральный директор СК «Респект» Александр Артамонов не стал комментировать действия Центрального банка, но отметил, что «компании не в чем себя упрекнуть». «Компания не допустила к деньгам дольщиков около 1000 строительных объектов в стране, являющихся недобросовестными», – сказал Артамонов. По его словам, это позволило предотвратить появление около 200 000 обманутых дольщиков с общей суммой инвестиций в 400 млрд руб.

В последние месяцы СК «Респект» контролировала около 70% рынка страхования ответственности застройщиков. Это случилось после того, как ЦБ исключил из списка другого крупного игрока – СК «Проминстрах», занимавшего треть рынка.

Ранее председатель профильного комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев заявил «РИА Новости», что необходимо «добиться, чтобы страховые компании закончили свою работу на этом рынке, передав все портфели Фонду защиты прав дольщиков». «Чем быстрее это произойдет – тем лучше», – сказал Николаев.

Он также сообщил, что средства, собранные страховыми компаниями с застройщиков жилья за период, когда девелоперские компании в обязательном порядке должны были страховать риск появления недостроя, предлагается передать Фонду защиты прав дольщиков. Он уточнил, что такая идея содержится в законопроекте, который он сейчас готовит, в том числе учитывая позиции Минстроя и Центробанка.

Обязательное страхование рисков при заключении договора долевого участия в строительстве было введено законодательно с 2014 г. Но этот механизм не смог полностью защитить рынок новостроек от появления новых обманутых дольщиков.

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