Аудитор засомневался в способности СК «Респект» продолжать непрерывную работу

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Гендиректор «Респекта» Александр Артамонов рассказывал, что ЦБ запретил «Респекту» страховать застройщиков Владимир Трефилов / РИА Новости

Бывший крупнейший страховщик застройщиков – СК «Респект» в 2018 г. получила убыток в 249,8 млн руб. против прибыли в 583,9 млн руб. годом ранее, следует из отчетности страховщика. Это первый убыток «Респекта» с 2011 г. (более ранних отчетностей на сайте компании нет). На финансовый результат в основном повлияло то, что ЦБ исключил страховщика из списка компаний, имеющих право заключать новые договоры страхования ответственности застройщика, написал аудитор «Респекта» – компания «Аурум» – в заключении к отчетности.

«Респект» был лидером страхования гражданской ответственности застройщика по размеру премий, но в декабре 2018 г. ЦБ запретил ему заниматься этим видом деятельности. До запрета ЦБ «Респект» контролировал около 70% рынка страхования ответственности застройщиков. Более 3330 организаций заключили с «Респектом» договоры на страхование строительных объектов, с января 2015 г. по октябрь 2018 г. застраховано в общей сложности 9315 объектов, говорится на сайте компании.

ЦБ не пояснил, почему исключил «Респект» из списка страховщиков застройщиков. Но в интервью ТАСС гендиректор «Респекта» Александр Артамонов рассказывал, что ЦБ запретил «Респекту» страховать застройщиков из-за наличия предписания об устранении нарушений, связанных с отказами или задержкой в выплатах.