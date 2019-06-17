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В правительстве решили разработать нормы плодородия земель и меры для их изъятия

Вице-премьер Алексей Гордеев, курирующий в правительстве сельское хозяйство и аграрную промышленность, поручил профильным ведомствам проработать вопрос о введении нормы плодородия для всех земельных участков, а также провести их паспортизацию, узнал РБК. По данным издания, эти меры помогут властям составить карту плодородия страны и следить за состоянием каждого участка, оказывать поддержку сельхозпроизводителям, которые используют свою землю по назначению, или принудительно изымать участки у фермеров в случае нарушений или ненадлежащего использования.

Поправки в закон «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» разработала и направила Гордееву «Опора России». Представитель Гордеева подтвердил изданию получение документа и передачу вопроса профильным ведомствам. В Минсельхозе изданию сообщили, что поддерживают предлагаемые меры и работают над поправками, Росреестр и Минприроды не комментировали готовящиеся изменения в законодательстве.

В поправках предполагается ввести государственные нормы плодородия земли. По каким критериям будет оцениваться плодородие, пока неясно: их еще предстоит разработать, пишет издание. В паспорте земельного участка будет храниться информация о его плодородии и изменении показателей в процессе использования. Срок его действия составит пять лет. Оформлять такой паспорт придется владельцам сельхозугодий, землепользователям и арендаторам земель, на которых производится сельхозпродукция. Владельцам личных подсобных хозяйств, членам сельскохозяйственных потребительских кооперативов, крестьянским и фермерским хозяйствам он не понадобится.

По данным Росреестра на январь 2018 г., в России 383,2 млн га земель сельскохозяйственного назначения, 33% этой земли принадлежат юридическим и физическим лицам, остальное – в муниципальной и государственной собственности. Крупнейшими землевладельцами страны, по данным консалтинговой компании BEFL, являются «Мираторг» братьев Виктора и Александра Линников (более 1 млн га), группы «Продимекс» и «Агрокультура» Игоря Худокормова (в совокупности 865 000 га) и «Русагро» Вадима Мошковича (650 000 га).