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Общественное пространство «Яма» в Москве открылось после ремонта

Ведомости
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Амфитеатр на Хохловской площади в Москве, известный как общественное пространство «Яма», открылся после ремонта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на префектуру Центрального административного округа столицы. Работы проводились меньше недели, территория была отмыта и почищена от мусора и надписей.

«Отремонтированные настилы и лавочки безопасны для посетителей. Урны и светильники заменены на новые. Восстановлены покрытие terraway и ливневки. Освежили ландшафтный дизайн и деревья», – сообщила префектура.

В конце июня «Яму» обнесли забором. На нем висела табличка, на которой было написано, что ремонтные работы проводятся сотрудниками ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО». Власти Москвы объяснили закрытие площади необходимостью проведения дополнительных работ на ней. По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройству Петра Бирюкова, закрывать «Яму» насовсем не планируется. «Никто ее закрывать не будет. Она будет работать», – сказал Бирюков.

Общественное пространство «Яма» является местом сбора молодежи. В мае-июне этого года активисты движения «Лев против», выступающие против курения и распития алкогольных напитков в общественных местах, проводили в «Яме» рейды. Они применяли против находившихся там перцовые баллончики. Как писала «Медиазона», полицейские, приходившие на площадь вместе с активистами, задерживали внешне нетрезвых людей или сидящих с алкогольными напитками.

«Яма» также упоминалась в публикации The Village о том, что в Москве, в частности и на Хохловской площади, были ограблены 24 человека. Люди теряли сознание после того, как пили напиток, которым их угощал неизвестный. В конце июня подозреваемый в отравлениях и ограблениях был задержан.

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ВЦИОМ зафиксировал очередное снижение уровня доверия Путину

Ведомости
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Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину за неделю с 24 по 30 июня снова снизился, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом данные фонда «Общественное мнение» (ФОМ), напротив, говорят о росте этого показателя, а данные «Левада-центра» показали, что увеличилась доля одобряющих деятельность Путина. 

Опрос ВЦИОМ показал, что уровень одобрения деятельности президента за неделю сократился с 64,8 до 63,7%. На прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 71,6% респондентов (не доверяют 25%). На предыдущей неделе 72,9% опрошенных сказали, что доверяют президенту. В спонтанном рейтинге доверия российским политикам (респонденты сами называли людей, которым доверяют) показатель Путина снизился с 31 до 30,4%. 

По данным ФОМ на 30 июля, доля тех, кто доверяет Путину, увеличилась на 1 процентный пункт до 61%. При этом 34% опрошенных сказали, что за последний месяц стали меньше доверять президенту, 15% ответили, что стали доверять больше. Кроме того, опрос ФОМ показал, что выросло число тех, кто положительно оценивает работу Путина. Так ответили 63% опрошенных против 62% неделей ранее. 

Данные «Левада-центра» говорят о том, что уровень одобрения деятельности Путину в июне вырос по сравнению с весной. По итогам прошлого месяца 68% опрошенных сказали, что одобряют работу президента (31% не одобряет). В мае и апреле одобряли деятельность Путина 66%, в марте — 64%. При этом 48% ответили в июне, что дела в стране идут в правильном направлении. По сравнению с маем этот показатель снизился на 1 процентный пункт. 

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Председатель совета директоров BMW уйдет в отставку

Ведомости
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Председатель совета директоров и гендиректор BMW Харальд Крюгер уйдет в отставку, говорится в сообщении компании. Наблюдательный совет BMW рассмотрит вопрос о преемнике на заседании 18 июля.

«BMW Group была моим профессиональным домом более 27 лет. После более чем десяти лет работы в совете директоров, четыре года из которых в качестве гендиректора BMW Group, я хотел бы использовать свой международный опыт для новых проектов и предприятий», – приводятся в сообщении слова Крюгера.

Крюгер занял пост гендиректора BMW в мае 2015 г. Предшественник Крюгера на посту руководителя концерна Норберт Райтхофер был избран председателем наблюдательного совета компании. Крюгер, инженер по образованию, работал в BMW Group с 1992 г., вошел в совет директоров в декабре 2008 г., отвечал в компании за разные направления, с апреля 2013 г. – за производство. Он курировал в BMW разработку и запуск электромобиля i3 и гибридного спорткара i8.

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«Википедия» заблокировала группу провластных авторов

Ведомости
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Группа из восьми участников скоординированно вносила правки в статьи о губернаторах, государственных проектах и оппозиции, пишет «Медуза» со ссылкой на расследование сооснователя цифрового издательства «Викифай» Михаила Грузнова. Авторы дописывали положительную информацию в статьи о губернаторах, в то время как материалы об оппозиционерах получали негативные дополнения. Семь из авторов после проверки были бессрочно заблокированы, остальных могут заблокировать после продолжения разбирательства, пишет «Медуза».

Например, пользователь с ником Oldfishkeeper в течение месяца после регистрации дополнял статьи по химии и технологии, а затем переключился на статьи о бывшем депутате Госдумы Дмитрии Гудкове и бывшем кандидате в президенты от КПРФ Павле Грудинине. В их биографии были добавлены факты, характеризующие их с негативной стороны, написал Грузнов на сайте Wiki в разделе «Проверка участников». Всего же Грузнов обнаружил 12 редакторов, которые действовали по похожей схеме: добавляли негативные комментарии в статьи про российскую оппозицию, сотрудников ФБК, они создали статью «Дело Ивана Голунова», в которой изложили фабулу обвинения, но вносили позитивные правки в статьи о губернаторах или инфраструктурных проектах, например о «Северном потоке – 2».

В биографии губернаторов авторы добавляли положительные подробности. Так, в статье о губернаторе Ростовской области Василии Голубеве появился раздел про семью и детей, а в статье об Алексее Навальном, напротив, – про финансирование из-за границы, написал Грузнов. Делая правки, все авторы ссылались на провластные источники и на РИА «ФАН», которое принадлежит знакомому президента, бизнесмену Евгению Пригожину.

К расследованию Грузнова впоследствии подключились пользователи «Википедии», имеющие права проверять других участников, пишет «Медуза». Они выяснили, что 8 из 12 учетных записей связаны между собой и, «похоже, имеют доступ к паролям друг друга». Редакторы, зарегистрированные на сайте с 2007 по 2013 г., помогали новым пользователям продвинуться внутри сообщества и удаляли положительную информацию в статьях об оппозиции, выявилось в ходе разбирательства. Но опрелить, кто стоит за этими учетными записями, не удалось, пишет «Медуза».

Это не первая массовая блокировка в истории русскоязычной «Википедии». В 2010 г. «Википедия» по решению собственного арбитражного комитета заблокировала 26 пользователей, которые на внешнем ресурсе координировали негативные правки к статьям на темы, связанные с Арменией.

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Зеленский сменил главу Донецкой области Украины

Ведомости
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Новым председателем Донецкой областной государственной администрации (ОГА) назначен Павел Кириленко, соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Согласно документу, предыдущий глава Донецкой области Александр Куць отправлен в отставку в связи с окончанием срока полномочий бывшего президента страны Петра Порошенко.

Согласно данным украинского телеканала «24», Кириленко родился в 1986 г. в городе Макеевка Донецкой области. В 2008 г. он окончил Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого в Харькове. После окончания учебы работал в украинской прокуратуре, является подполковником юстиции.

Предыдущий глава Донецкой области Александр Куць занимал этот пост с июня 2018 г. Он имел звание генерал-майора, служил в вооруженных силах Украины. В 2015–2017 гг. был начальником управления Службы безопасности Украины в Донецкой области.

Донецкая ОГА после начала вооруженного конфликта на юго-востоке Украины была перенесена из Донецка в Мариуполь, а затем в Краматорск. В Донецке сейчас располагаются силы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Власти Украины считают эти территории оккупированными. Глава Донецкой области подотчетен властям Украины и осуществляет полномочия на территории, которую контролируют украинские военные.

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Бизнес
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ФАС приостановила сделку по продаже одной из крупнейших лизинговых компаний

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не одобрила сделку по продаже одной из крупнейших лизинговых компаний «Трансфин-М», говорится в сообщении ведомства. Продавцом в сделке выступает НПФ «Благосостояние», который контролируется структурами РЖД. Покупателем – компания «Трансфин-М гарант». ФАС отложила рассмотрение ходатайства по сделке до «полного устранения аффилированности с РЖД на уровне акционеров, руководства и хозяйственной деятельности», сообщается в материалах службы.

«Трансфин-М» входит в пятерку крупнейших лизинговых компаний, за 2018 г. ее лизинговый портфель вырос до 290 млрд руб., компания получила прибыль 4,4 млрд руб. Лизинговая компания была оценена почти в 35 млрд руб., рассказывали «Ведомостям» три человека, близкие к разным сторонам сделки, и подтвердил представитель НПФ «Благосостояние». Для совершения сделки предполагалось использовать заемные средства.

Основным владельцем «Трансфин-М гарант» является бывший гендиректор крупнейшего железнодорожного оператора и «дочки» РЖД – Федеральной грузовой компании Алексей Тайчер (ему принадлежит около 70% акций «Трансфин-М гаранта»). Еще 30% компании принадлежит топ-менеджменту «Трансфин-М»: гендиректору Максиму Анищенкову, его первому заместителю Александру Голанду и заместителю Ивану Благодатских, рассказали три собеседника «Ведомостей». Тайчер работает советником гендиректора РЖД на общественных началах, сказал представитель РЖД, отказавшись от других комментариев.

НПФ «Благосостояние» решило продать лизинговую компанию из-за особенностей регулирования НПФ. С 2018 г. ЦБ ввел стресс-тестирование пенсионных фондов, при наличии больших инвестиций в один актив пройти его оказалось сложно.

Бизнес
Новости

Крупнейший кредитор Utair заявил о возможности урегулировать ее долги

Ведомости
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Крупнейший кредитор Utair видит перспективы урегулировать ее долги. «Сегодня в Сбербанке состоялась рабочая встреча по обсуждению ситуации с долгом компании Utair, мы наметили перспективы ее урегулирования, они достаточно оптимистичны. Я считаю, что решение можно найти. Мы находимся в постоянном процессе переговоров и стараемся учесть интересы всех участников», – сообщил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов (цитата по «Интерфаксу»).

Utair – одна из крупнейших российских авиакомпаний, 20 декабря 2018 г. и 20 июня 2019 г. она дважды допустила дефолты по кредитам на 56,5 млрд руб., не выплатив по ним проценты. С осени прошлого года Utair ведет переговоры с 11 банками о реструктуризации двух синдицированных кредитов на 39,1 млрд руб., еще 17,4 млрд руб. Utair должна Сбербанку (плюс его доля в синдикате 5 млрд руб.), который является ее крупнейшим кредитором.

В марте и мае Utair предлагала банкам свой план реструктуризации: сначала списание 80% синдицированых кредитов (31,4 млрд руб.), затем пролонгацию этой суммы под символический процент на 35 лет. Это для банков равносильно списанию, их оба плана не устроили. Третьего варианта пока нет.

Финансы
Новости

ЦБ: Потери банков от хакерских атак сократились почти в 20 раз

Ведомости
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Структурное подразделение Центробанка ФинЦЕРТ, которое отслеживает кибератаки в кредитно-финансовой сфере, оценило ущерб российской банковской системы от хакеров в 2018 г. Хакерским группам Cobalt (также известна как Carbanak и FIN7) и Silence удалось украсть у российских банков более 58 млн руб. Это более чем в 17 раз меньше результатов 2017 г. Тогда ФинЦЕРТ отчитался о потерях российских банков в размере более 1 млрд руб.

В отчете говорится о том, что в 2018 г. хакеры опробовали новый способ мошенничества – через банкомат. Он использовал несовершенство сценариев обработки переводов с карты на карту, при котором клиентам предлагалось оплатить комиссию, но при отказе от оплаты переведенные средства обратно на карту клиента не возвращались и выводились с карты получателя.

Как Silence, так и Cobalt использовали в прошлом году два уже известных варианта атак, отмечает ФинЦЕРТ. Один предполагал рассылку писем на электронную почту сотрудников банков. Часто письма направлялись якобы от имени каких-либо других финансовых организаций или от имени органов государственной власти. Вредоносное программное обеспечение в таких случаях находилось во вложении. Во втором варианте хакеры предлагали пользователям загрузить файл с какого-либо внешнего ресурса по ссылке из тела письма, например с облачных сервисов поисковых систем. Чаще всего такой файл представлял собой документ формата Microsoft Office. При загрузке документа на компьютер загружались вредоносное ПО, которое открывало хакерам доступ ко всему компьютеру.

По данным ФинЦЕРТ, наибольшее число успешных хищений происходило с мая по август. «Вероятно, находясь в ожидании отпуска или в расслабленном состоянии после него, сотрудники чаще открывают файлы из писем, пришедших из неизвестных источников», – предположили авторы отчета.

10 главных кибератак в истории человечества

Бизнес
Новости

«Шереметьево» уволило менеджеров из-за проблем с багажом

Ведомости
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Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила об увольнении ряда руководителей «Шереметьево хэндлинг» (100%-ная «дочка» аэропорта «Шереметьево») из-за проблем с обслуживанием багажа пассажиров. «Со своими трудовыми обязанностями не справились начальник службы обработки багажа, начальник службы перронного обслуживания, директор дирекции по обработке багажа, заместитель гендиректора по обработке багажа и обслуживанию пассажиров, гендиректор общества», – отмечается в сообщении ведомства. «Ведомости» ожидают комментария от аэропорта «Шереметьево».

Решение об увольнении принято после вынесения прокуратурой представления руководству аэропорта. Сейчас в аэропорту продолжает работать комиссия транспортной прокуратуры, которая проверяет соблюдение требований законодательства при организации наземного обслуживания рейсов и пассажиров.

«Одновременно в аэропорту организован поэтапный перевод рейсов из терминала D и увеличена штатная численность работников», – уточняется в сообщении. Число сотрудников, задействованных в обработке багажа, увеличено более чем на 200 человек. К обслуживанию багажа дополнительно привлечены 300 сотрудников партнерских компаний, еще 500 кандидатов уже отобраны для трудоустройства, говорится в сообщении. Проверки проходят по всем поступившим от пассажиров жалобам, отметила прокуратура. На сегодняшний день возбуждено 38 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.4 КоАП (оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов).

В конце июня у «Шереметьево хэндлинг» возникли сложности с обработкой багажа. 29 и 30 июня большое количество багажа (около 9000 единиц) не было отправлено по назначению, рассказали «Ведомостям» сотрудники двух авиакомпаний, летающих из «Шереметьево». Багаж досылается вслед пассажирам на следующих рейсах, уточнили они.

Проблемы с обслуживанием багажа в «Шереметьево» наблюдались и в конце мая. Прилетевшие пассажиры могли по несколько часов ожидать выдачи багажа. В те дни аэропорт не успевал отправить около 2000 единиц багажа в сутки, говорили «Ведомостям» сотрудники авиакомпаний. Проблема возникла после того, как крупнейший клиент аэропорта – «Аэрофлот» – перестал самостоятельно обрабатывать багаж своих пассажиров. С открытием в мае прошлого года терминала В багаж в нем стала обрабатывать «Шереметьево хэндлинг». По договоренности с «Аэрофлотом» эта компания постепенно перенимала на себя функции по обслуживанию багажа «Аэрофлота» и в других терминалах «Шереметьево». «Шереметьево хэндлинг» необходимо было увеличить штат грузчиков, но она не успела это сделать.

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Политика
Новости

Кремль ознакомился с расследованием Голунова о похоронном бизнесе

Ведомости
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Кремль прочитал расследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Безусловно. Этот материал был достаточно широко опубликован, и, конечно же, мы с ним ознакомились», – отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

Представитель Кремля констатировал, что возможность ознакомиться с материалом была и у упомянутых в расследовании специальных служб. Дальнейшие действия – это прерогатива «тех самых ведомств», добавил он.

Ивана Голунова задержали 6 июня, обвинив в покушении на сбыт наркотиков. Журналист обвинения отвергал и заявлял, что наркотики ему подбросили. Он связывал уголовное преследование с расследованием о похоронном бизнесе, из-за которого он получал угрозы. В Москве и по всей России после задержания Голунова началась кампания в его поддержку. 8 июня его отправили под домашний арест, а спустя три дня сняли все обвинения.

1 июня «Медуза» опубликовала расследование Голунова, из-за которого он предположительно подвергся преследованию. В нем рассказывается, что в результате передела на рынке ритуальных услуг во главе практически всех кладбищ Москвы встали бизнесмены со Ставрополья, связанные с сотрудниками спецслужб.

Политика
Новости

Минюст предложил согласовывать изменения в КоАПе с правительством

Ведомости
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Министерство юстиции предложило согласовывать поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) с правительством, следует из материалов regulation.gov.ru. Первым об этом написал «Коммерсантъ». Если поправки Минюста будут приняты, то проекты федеральных законов о внесении изменений и дополнений в КоАП можно будет вносить в Госдуму только «при наличии официального отзыва» правительства.

В пояснительной записке отмечается, что КоАП вступил в силу 17 лет назад. За это время в него внесли более 4800 поправок. Однако зачастую эти изменения не носили системного характера, что в конечном счете не обеспечивало защиту прав ‎и законных интересов физических и юридических лиц. Новые поправки в КоАП, которые требуют участия правительства в согласовании всех изменений Кодекса, по задумке Минюста, должны решить эту проблему.

В начале июня на сайте правительства была опубликована новая концепция КоАПа. Его действующая редакция накопила проблемы в правоприменительной практике на стадиях возбуждения и рассмотрения дел об административных правонарушениях, отмечалось в концепции. Практика формирования и применения регионального законодательства об административной ответственности также не является единообразной и устойчивой, говорилось в документе. Это требует трансформации института административной ответственности «из преимущественно карательно-фискального инструмента в институт назначения наказания», объясняли авторы новой концепции КоАПа.

Политика
Новости

Путин присвоил звания Героев России четырем погибшим подводникам

Ведомости
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Президент Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России четырем подводникам, погибшим 1 июля при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, говорится на сайте Кремля.

Звания Героя России присвоены за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Андрею Воскресенскому, Денису Опарину, Дмитрию Соловьеву и Константину Сомову. «За мужество, отвагу и самоотверженность» Орденом Мужества награждены Александр Авдонин, Владимир Абанкин, Александр Васильев, Денис Долонский, Сергей Данильченко, Михаил Дубков, Константин Иванов, Виктор Кузьмин, Владимир Сухиничев, Николай Филин.

Минобороны 2 июля сообщило, что при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ погибли 14 моряков-подводников. Происшествие произошло 1 июля. Пожар возник во время изучения специалистами рельефа дна Баренцева моря. По данным ведомства, подводники отравились продуктами горения.

Министр обороны Сергей Шойгу ранее охарактеризовал погибших как уникальных военных специалистов. По информации Минобороны, во время ЧП был спасен гражданский специалист. Его фамилию ведомство не раскрыло. Гражданского специалиста из аварийного отсека вывел Соловьев, после чего задраил люк. Находясь в аварийном отсеке, подводники смогли ликвидировать очаг возгорания ценой своих жизней, утверждало Минобороны. «Они спасли товарищей и сохранили глубоководный аппарат», – говорил Шойгу. Во время совещания в Североморске министр пообещал оказать помощь близким погибших, а также посмертно представить подводников к государственным наградам.

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