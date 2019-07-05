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Общественное пространство «Яма» в Москве открылось после ремонта

Амфитеатр на Хохловской площади в Москве, известный как общественное пространство «Яма», открылся после ремонта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на префектуру Центрального административного округа столицы. Работы проводились меньше недели, территория была отмыта и почищена от мусора и надписей.

«Отремонтированные настилы и лавочки безопасны для посетителей. Урны и светильники заменены на новые. Восстановлены покрытие terraway и ливневки. Освежили ландшафтный дизайн и деревья», – сообщила префектура.

В конце июня «Яму» обнесли забором. На нем висела табличка, на которой было написано, что ремонтные работы проводятся сотрудниками ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО». Власти Москвы объяснили закрытие площади необходимостью проведения дополнительных работ на ней. По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройству Петра Бирюкова, закрывать «Яму» насовсем не планируется. «Никто ее закрывать не будет. Она будет работать», – сказал Бирюков.

Общественное пространство «Яма» является местом сбора молодежи. В мае-июне этого года активисты движения «Лев против», выступающие против курения и распития алкогольных напитков в общественных местах, проводили в «Яме» рейды. Они применяли против находившихся там перцовые баллончики. Как писала «Медиазона», полицейские, приходившие на площадь вместе с активистами, задерживали внешне нетрезвых людей или сидящих с алкогольными напитками.

«Яма» также упоминалась в публикации The Village о том, что в Москве, в частности и на Хохловской площади, были ограблены 24 человека. Люди теряли сознание после того, как пили напиток, которым их угощал неизвестный. В конце июня подозреваемый в отравлениях и ограблениях был задержан.