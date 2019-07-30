ПИК выкупил у сети «О’Кей» два земельных участка под застройку
Группа ПИК Сергея Гордеева выкупила у сети «О’Кей» два земельных участка в Москве, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя девелопера. На приобретенных участках ПИК построит жилой комплекс, отмечает газета.
Речь идет о земельных участках на Большой Очаковской улице на юго-западе Москвы. По словам представителя Москомстройинвеста, ПИК уже согласовала соответствующий проект в градостроительно-земельной комиссии. По информации ведомства, всего будет построено 158 000 кв. м жилья и 11 300 нежилых помещений, в том числе парковка и детский сад на 200 мест. Как отметили в Москомстройинвесте, ПИК нужно будет пройти публичные слушания, только после этого компания сможет приступить к строительству. Сейчас земельные участки находится на балансе ООО «Комбинат сборных строительных конструкций».
В «О’Кей» не стали комментировать данную информацию.