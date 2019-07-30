Чайка сообщил о двукратном росте числа проблемных объектов долевого строительства
В первой половине 2019 г. число проблемных объектов долевого строительство выросло вдвое. Об этом заявил генпрокурор Юрий Чайка, открывая заседание коллегии ведомства.
По его словам, количество проблемных объектов увеличилось с 894 до 1845. При этом число пострадавших граждан выросло более чем на 5000 – с 38 700 до 44 000, отметил он.
Причины такого роста требуют анализа, подчеркнул Чайка.
С начала июля начали действовать новые правила финансирования строек. Напрямую через средства дольщиков оно запрещено – все застройщики должны перейти на использование эскроу-счетов при продаже квартир. Деньги, которые перечисляют покупатели квартир застройщикам, должны поступать на специальный банковский счет. Доступ к нему девелоперы смогут получить только после завершения стройки и передачи квартир покупателям. Финансировать же стройки предлагается с помощью банковских кредитов.