Чайка сообщил о двукратном росте числа проблемных объектов долевого строительства

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Автор законопроекта о значимых интернет-ресурсах допустил его переработку

Законопроект об ограничении иностранного капитала в значимых интернет-ресурсах может быть полностью переписан ко второму чтению, заявил «Интерфаксу» автор инициативы, депутат Госдумы Антон Горелкин.

По его словам, этот законопроект — не истина в последней инстанции, а «приглашение к дискуссии». Второе чтение существует как раз для того, чтобы переписать законопроект и сделать его отвечающим всем необходимым стандартам, отметил депутат.

Горелкин пояснил, что решил разработать этот законопроект, потому что сейчас не видит принципиальной разницы между Google и «Яндексом»: «это обе иностранные компании, но почему-то в рамках национального проекта "Цифровая экономика" мы поддерживаем иностранную компанию "Яндекс", вваливаем туда государственные средства, и почему-то не поддерживаем так же Google». Недовольство его законопроектом в правительстве депутат объясняет тем, что в «Яндекс» инвестировано огромное количество государственных денег.

Законопроект, которым предлагается ограничить до 20% владение иностранцев информационно значимыми интернет-ресурсами, был внесен в Госдуму 26 июля. Горелкин говорил, что ограничение направлено прежде всего на «Яндекс» и Mail.ru Group.

Накануне представитель вице-премьера Максима Акимова сказал, что это законопроект наносит вред конкурентоспособности отечественных IТ-компаний. Он также негативно скажется на достижении целей национальной программы «Цифровая экономика».