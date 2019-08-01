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КС встал на сторону дачников в споре с «Газпромом»

Судья Конституционного суда (КС) Гадис Гаджиев вступился за дачников, которые спорят с нефтегазовыми компаниями и операторами трубопроводов из-за массового сноса дач, построенных вблизи объектов этих компаний, передает телеканал «Дождь». Гаджиев предложил включить в Земельный кодекс норму, гарантирующую владельцам таких дач компенсации. Участки были предоставлены под садоводство и огородничество еще в РСФСР, возводить дома на них было разрешено законами, правилами и СНиПами, которые действовали в то время, а «дачная амнистия» позволила владельцам оформить право собственности на свои постройки, решил КС. До конца 2019 г. правительство России должно внести в Госдуму законопроект о том, кто и в каком соотношении должен возмещать убытки граждан, говорится в постановлении суда №26-П от 3 июля.

По информации «Дождя», иски к дачникам, чьи участки находятся в защитных зонах магистральных трубопроводов, подали «Газпром», «Транснефть» и «Лукойл». Сами дачники признавались, что узнавали о том, что их постройки находятся в опасном соседстве с трубопроводами, только после получения исков, отмечает телеканал. В спорах суды встают на сторону бизнеса, считая, что подобные постройки вне зависимости от ранее действовавших норм должны быть принудительно снесены.

Вопрос, за чей счет должны быть снесены постройки, до сих пор оставался открытым. По 342-ФЗ от 3 августа 2018 г. («О внесении изменений в Градостроительный кодекс и отдельные законодательные акты РФ») компании должны заключать с собственниками соглашения по выкупу объектов и выплате компенсаций, однако эта норма распространяется только на защитные зоны, установленные лишь после вступления закона в силу. Как компенсировать убытки владельцам дач в «старых» защитных зонах, законодатели до сих пор не решили, поэтому возмещения владельцам дач в массе не выплачивались ни монополистами, ни муниципалитетами. Граждане также не сносили дома и сталкивались с судебными приставами.