Недвижимость

Новости

«Коммерсантъ» узнал о планах Huawei открыть второй крупный офис в Москве

Китайская корпорация Huawei ищет площади под новый офис в Москве. Об этом рассказали «Коммерсанту» источники на рынке коммерческой недвижимости.

По словам трех собеседников, Huawei может въехать в деловой квартал «Новоспасский двор» группы ПСН Дмитрия Ананьева. Еще два источника утрвеждают, что компания ведет переговоры об аренде 8000 кв. м в бизнес-центре «Смоленский пассаж» корпорации А.Н.Д., входящей в группу «Сафмар» семьи Михаила Гуцериева.

В настоящее время корпорация арендует около 16 000 кв. м в бизнес-парке «Крылатские Холмы», который принадлежит Millhouse Романа Абрамовича. Кроме того, Huawei арендует 110 рабочий мест в коворкинге SOK, говорит один из источников газеты.

Пресс-служба Huawei заявила, что компания на планирует переезд из «Крылатских Холмов». ПСН не подтвердила сделку с «Новоспасским двором». Huawei не направляла запрос о расторжении договора аренды, сообщил представитель Millhouse. Близкий к А.Н.Д. источник подтвердил переговоры.

Как отмечает «Коммерсантъ», поиск офиса связан с масштабным ростом корпорации в России. Представитель Huawei рассказывал в августе, что корпорация планирует почти в 4 раза увеличить персонал российских центров исследований и разработок. До конца 2019 г. компания намерена нанять 500 человек, а в течение пяти лет привлечь еще более 1000 новых специалистов.