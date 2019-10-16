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Минстрой: 90% качественного жилья в России строят иностранные архитекторы

В России 90% качественных жилых проектов создают иностранные архитекторы, рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на заседании президиума Общественного совета при министерстве. По его словам, ситуацию нужно менять.

Стасишин уверен, что застройщики должны конкурировать за счет качества своих проектов, сообщает ТАСС. По его словам, проблема особенно актуальна для регионов. Отрасль нуждается в талантливых молодых архитекторах, готовых к современному подходу и созданию нового качества жизни, сказал он. Помочь им может программа «Архитекторы.РФ», уверен Стасишин. Программа уже запущена. Замминистра рассказал, что одним из приоритетов развития отрасли в целом является обучение и привлечение профессиональных сотрудников, а также их мотивация.

«Архитекторы.РФ» – бесплатная программа профессионального развития для российских архитекторов. Ее проводят финансовый институт развития Дом.РФ и Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» по поручению президента Владимира Путина.