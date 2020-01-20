Группа «Эталон» подала заявку на листинг на Мосбирже
Группа «Эталон», одна из крупнейших девелоперских компаний в России, подала документы для прохождения процедуры листинга своих глобальных депозитарных расписок (GDR) на Мосбирже, сообщила пресс-служба компании.
Бумаги будут допущены к торгам в течение месяца, ожидает «Эталон». Расписки группы также обращаются на Лондонской бирже с апреля 2011 г. Главный финансовый директор компании Кирилл Багаченко отметил, что они планируют сохранить листинг на лондонском рынке.
Листинг на Мосбирже даст российским инвесторам, у которых нет доступа к инфраструктуре Лондонской биржи, возможность покупать GDR «Эталона», поясняет Багаченко. В связи с этим компания ожидает расширения базы инвесторов и включения в новые фондовые индексы.
Группа «Эталон» была основана в 1987 г. Она специализируется на строительстве жилой недвижимости в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. В 2019 г. компания ввела в эксплуатацию 622 000 кв. м жилья.