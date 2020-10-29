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Путин призвал не допустить резкого роста цен на жилье

Это может привести к нивелированию эффекта льготной ипотеки на фоне снижающихся ставок
Татьяна Морозова
Андрей Гордеев / Ведомости

Нельзя допускать перекоса цен на жилье, иначе эффект от льготной ипотеки сойдет на нет, заявил президент России Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!».

«С повышением доступности ипотеки нужно увеличить предложение на жилищном рынке, чтобы не допустить перекосов и резкого роста цен на жилье. Мы эту угрозу видим, иначе весь эффект от снижения ставок пойдет на нет, сведется к нулю», — сказал он.

Путин также отметил, что объем ипотечного кредитования в России в 2020 г. станет рекордным и превысит 3,5 трлн руб. «Объем выданной ипотеки за год станет рекордным для нашей страны и превысит 3,5 трлн руб.», — подчеркнул президент. По его словам, финансирование сельской ипотеки в следующем году вырастет втрое.

«Также добавим значительные средства из федерального бюджета на развитие сельской ипотеки – увеличим их в следующем году практически втрое», — сказал он.

28 октября аналитики «Дом.РФ» сообщили, что цены на новостройки в России выросли за январь-сентябрь этого года на 10,5%, а с учетом инфляции — на 7,4%. Поэтому эффект от льготной ипотеки пока не исчерпан, экономия взявших жилье в ипотеку в сентябре на совокупных расходах составила 10,1%. 

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По состоянию на 1 сентября средневзвешенная ипотечная ставка в России достигла исторического минимума в 7,16%, следует из материалов Банка России. Это произошло в том числе благодаря действию льготной программы под 6,5%. Изначально предполагалось, что она будет действовать в стране до 1 ноября текущего года, однако 22 октября правительство продлило ее до 1 июля 2021 г.

Зампред правления ВТБ Анатолий Печатников заявил в ходе форума о том, что эффект от снижения ставок по ипотеке за счет льготной программы приобретения жилья под 6,5% будет нивелирован, когда рост цен на жилье превысит 17,5%.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому программа льготной ипотеки в России будет действовать до 1 июля 2021 г. Программа вступила в силу 17 апреля текущего года для поддержки населения и рынка жилья на фоне пандемии коронавируса. Изначально предполагалось, что благодаря ей взять квартиру в ипотеку смогут 310 000 человек, а общий объем кредитования составит 900 млрд руб. Из нового постановления следует, что объем программы увеличен до 1,85 трлн руб. Благодаря этому жильем смогут обзавестись 622 000 россиян.

Льготная программа позволяет приобрести жилье в новостройке стоимостью 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и их областях и 6 млн руб. — в других регионах. Размер первоначального взноса по такой ипотеке составляет 15%. Программа была продлена в соответствии с поручением президента России Владимира Путина, которое он дал 14 октября. Ранее Минфин предлагал продлить программу до конца 2021 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных