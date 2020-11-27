Хуснуллин выразил намерение добиться продления ипотечной программы под 6,5%
Вице-премьер Марат Хуснуллин планирует добиться того, чтобы льготная ипотечная программа, позволяющая взять в ипотеку жилье в новостройке по фиксированной ставке не выше 6,5% годовых, была еще раз продлена после 1 июля 2021 г. Об этом он заявил журналистам.
«Я, как отвечающий за отрасль, буду отстаивать право и буду доказывать, что ипотеку надо продлевать и дальше, что без этого развитие страны и реализация нацпроектов невозможны», — сказал вице-премьер (цитата по ТАСС).
Данная программа начала действовать в России в середине апреля как мера поддержки населения и игроков жилищного рынка на фоне пандемии коронавируса. Она позволяет приобрести в ипотеку квартиру в новостройке стоимостью до 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и их областях и до 6 млн руб. в других регионах страны. Ставка по такому кредиту является фиксированной и не может превышать 6,5%. Первоначальный взнос составляет минимум 15%.
Изначально предполагалось, что программа будет действовать до 1 ноября 2020 г. Однако 27 октября правительство продлило ее до 1 июля 2021 г. После этого председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор поддерживает данный шаг, но предупредила, что дальнейшее продление сопряжено с рисками.
Два дня назад Набиуллина вновь высказалась против продления льготной программы. Она пояснила, что на фоне снижения ипотечных ставок рост цен на жилье в России стал опережать инфляцию и темпы увеличения доходов населения. По словам главы ЦБ, это может привести к снижению доступности недвижимости в стране.
Вчера регулятор опубликовал новый выпуск «Обзора финансовой̆ стабильности», где оценил риск возникновения «пузыря» на рынке ипотеки на фоне действия льготной программы как маловероятный. Однако продление программы приведет к дисбалансу, отметил регулятор. В этом случае ЦБ будет принимать меры для стимулирования банков к ограничению уязвимостей и накоплению буферов при выдаче кредитов на жилье, предупредила первый зампред Банка России Ксения Юдаева.