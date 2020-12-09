Английский суд снял арест с люксовой гостиницы Ritz-Carlton у Кремля
Гражданский суд Великобритании снял арест с активов казахстанского бизнесмена Булата Утемуратова по иску «БТА банка» к своему бывшему владельцу Мухтару Аблязову и его зятю Ильясу Храпунову. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании «Верный капитал» (контролируется Утемуратовым). Представитель «БТА банка» от комментариев отказался.
Арест был наложен на активы бизнесмена стоимостью $5 млрд еще 13 ноября 2020 г., сообщала газета The Wall Street Journal. Обеспечительные меры коснулись счетов предпринимателя в банках UBS, Credit Suisse, EFG и DBS, франшизы Burger King в Казахстане, а также на компании, владеющих долями в сети отелей Ritz-Carlton в Вене, Нур-Султане и Москве, сообщало издание.
Как позже сообщили в «Верном капитале», арест коснулся не только вышеуказанных активов бизнесмена — суд наложил обеспечительные меры на «все активы», в том числе « банки, отели, телеком-операторов, горнодобывающую компанию и рестораны быстрого питания». Среди активов Утемуратова — ForteBank, инвесткомпания «Верный капитал», 25% «КаР-Тел» и 49,9% Sky Mobile (операторы Beeline в Казахстане и Киргизии), контрольные пакеты в золотодобывающей компании RG Gold и телерадиокомпании «31 канал», девелоперская компания Global Development, доля в аэропорту «Сары-Арка» в Караганде и т. д.
«В результате переговоров между представителями Булата Утемуратова и "БТА банка" было подписано конфиденциальное соглашение, согласно которому банк обязался отозвать свой иск. По данному соглашению приказ английского суда о наложении ограничительных мер на активы Булата Утемуратова был снят», — говорится в сообщении пресс-службы компании Утемуратова. Как указано в сообщении, соглашение предусматривает обязанность сторон предоставлять банку документы, подтверждающие свою непричастность к помощи Мухтару Аблязову в выводе средств из него.
В 2009 г. «БТА банк» был национализирован правительством Казахстана (спустя несколько лет его основным владельцем стал бизнесмен Кенес Ракишев), а Аблязова обвинили в хищениях и отмывании около $6 млрд и объявили в международный розыск. Утемуратов вместе с 11 другими физическими и юридическими лицами помогал выводить средства из банка, сообщает WSJ со ссылкой на позицию «БТА банка», которая есть в материалах дела.
Данный иск был первоначально предъявлен АО «БТА банк» к Мухтару Аблязову и Ильясу Храпунову в 2015 г. В соответствии с последовавшим за ним расширением списка ответчиков в их состав в ноябре 2020 г. были включены Булат Утемуратов и ряд лиц, входящих в его бизнес-структуру. Основанием для предъявления этого иска послужили ложные документы, предоставленные «БТА банком» и его юристами», — говорилось в официальном сообщении компании «Верный капитал».
Компания «Верный капитал» Утемуратова приобрела московский Ritz-Carlton (334 номера), который был построен на месте бывшей гостиницы «Интурист» на Тверской улице в 2011 г. Сумма сделки оценивалась в $600–700 млн. Сейчас его рыночная стоимость, по словам директора подразделения индустрии гостеприимства отдела стратегического консалтинга CBRE Татьяны Беловой, может составлять $1–2 млн за номер ($334–668 млн за весь объект).
При текущих курсах валют Ritz-Carlton стоит, скорее, ближе к $300 млн, говорит владелец управляющей компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич. Это уникальный объект в центре Москвы, который зарекомендовал себя как один из лучших отелей города, говорит Белова. Ранее в нем останавливались бывший президент США Барак Обама, экс-губернатор Калифорнии и актер Арнольд Шварценеггер.
Утемуратов – бывший управляющий делами президента Казахстана, работавший при Нурсултане Назарбаеве. В этом году занял 4-е место в рейтинге самых богатых предпринимателей Казахстана журнала Forbes. Правда, издание оценивает состояние бизнесмена в $2,8 млрд.