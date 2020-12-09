Английский суд снял арест с люксовой гостиницы Ritz-Carlton у Кремля

В 2009 г. «БТА банк» был национализирован правительством Казахстана (спустя несколько лет его основным владельцем стал бизнесмен Кенес Ракишев), а Аблязова обвинили в хищениях и отмывании около $6 млрд и объявили в международный розыск. Утемуратов вместе с 11 другими физическими и юридическими лицами помогал выводить средства из банка, сообщает WSJ со ссылкой на позицию «БТА банка», которая есть в материалах дела.