Английский суд арестовал люксовую гостиницу Ritz-Carlton у Кремля«БТА банк» добился заморозки активов казахстанского миллиардера Утемуратова на $5 млрд
Гражданский суд Великобритании заморозил активы казахстанского бизнесмена Булата Утемуратова стоимостью $5 млрд, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) cо ссылкой на материалы дела.
По данным издания, обеспечительные меры наложены еще 13 ноября на счета предпринимателя в банках UBS, Credit Suisse, EFG и DBS, на франшизу Burger King в Казахстане, а также на компании, владеющие долями в сети отелей Ritz-Carlton в Вене, Нур-Султане и Москве. Источник, близкий к одному из участников судебных разбирательств, эту информацию подтвердил. Активы Утемуратова арестованы в рамках иска «БТА банка» к своему бывшему владельцу Мухтару Аблязову и его зятю Ильясу Храпунову.
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