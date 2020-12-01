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Английский суд арестовал люксовую гостиницу Ritz-Carlton у Кремля

«БТА банк» добился заморозки активов казахстанского миллиардера Утемуратова на $5 млрд
Антон Филатов
5-звездочная гостиница Ritz-Carlton находится у московского Кремля /Евгений Разумный / Ведомости

Гражданский суд Великобритании заморозил активы казахстанского бизнесмена Булата Утемуратова стоимостью $5 млрд, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) cо ссылкой на материалы дела.

По данным издания, обеспечительные меры наложены еще 13 ноября на счета предпринимателя в банках UBS, Credit Suisse, EFG и DBS, на франшизу Burger King в Казахстане, а также на компании, владеющие долями в сети отелей Ritz-Carlton в Вене, Нур-Султане и Москве. Источник, близкий к одному из участников судебных разбирательств, эту информацию подтвердил. Активы Утемуратова арестованы в рамках иска «БТА банка» к своему бывшему владельцу Мухтару Аблязову и его зятю Ильясу Храпунову.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных