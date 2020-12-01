Английский суд арестовал люксовую гостиницу Ritz-Carlton у Кремля

По данным издания, обеспечительные меры наложены еще 13 ноября на счета предпринимателя в банках UBS, Credit Suisse, EFG и DBS, на франшизу Burger King в Казахстане, а также на компании, владеющие долями в сети отелей Ritz-Carlton в Вене, Нур-Султане и Москве. Источник, близкий к одному из участников судебных разбирательств, эту информацию подтвердил. Активы Утемуратова арестованы в рамках иска «БТА банка» к своему бывшему владельцу Мухтару Аблязову и его зятю Ильясу Храпунову.