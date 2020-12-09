Правительство не планирует расширять льготную ипотеку на вторичное жилье
Правительство не рассматривает вопрос о расширении на вторичное жилье программы льготной ипотеки, по которой граждане могут приобрести квартиру в новостройке в кредит с фиксированной ставкой не выше 6,5% годовых, сообщила пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина. Ранее с такой инициативой выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«На сегодняшний день на площадке правительства вопрос льготной ипотеки на вторичное жилье не рассматривается», — сказано в сообщении (цитата по ТАСС).
Хуснуллин также отметил, что данная программа поддержала строительную отрасль и позволила более чем 300 000 семей улучшить жилищные условия. Совокупные расходы одного заемщика на ипотеку при этом сократились в среднем на 10%.
Ранее Хуснуллин заявил, что будет добиваться продления данной льготной программы в России. Сейчас она действует до 1 июля 2021 г. Банк России, наоборот, выступает против такого решения. Глава регулятора Эльвира Набиуллина ранее пояснила, что это приведет к росту цен на недвижимость и в итоге снизит доступность жилья для граждан.
Льготная ипотека под 6,5% годовых была запущена в России в середине апреля как мера поддержки населения и игроков жилищного рынка на фоне пандемии коронавируса. Она распространяется на квартиры в новостройках стоимостью до 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и их областях, а также до 6 млн руб. в других регионах. Первоначальный взнос составляет от 15%. Программа действует до 1 июля 2021 года.