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Правительство не планирует расширять льготную ипотеку на вторичное жилье

Ведомости

Правительство не рассматривает вопрос о расширении на вторичное жилье программы льготной ипотеки, по которой граждане могут приобрести квартиру в новостройке в кредит с фиксированной ставкой не выше 6,5% годовых, сообщила пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина. Ранее с такой инициативой выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. 

«На сегодняшний день на площадке правительства вопрос льготной ипотеки на вторичное жилье не рассматривается», — сказано в сообщении (цитата по ТАСС).

Хуснуллин также отметил, что данная программа поддержала строительную отрасль и позволила более чем 300 000 семей улучшить жилищные условия. Совокупные расходы одного заемщика на ипотеку при этом сократились в среднем на 10%.

Ранее Хуснуллин заявил, что будет добиваться продления данной льготной программы в России. Сейчас она действует до 1 июля 2021 г. Банк России, наоборот, выступает против такого решения. Глава регулятора Эльвира Набиуллина ранее пояснила, что это приведет к росту цен на недвижимость и в итоге снизит доступность жилья для граждан. 

Льготная ипотека под 6,5% годовых была запущена в России в середине апреля как мера поддержки населения и игроков жилищного рынка на фоне пандемии коронавируса. Она распространяется на квартиры в новостройках стоимостью до 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и их областях, а также до 6 млн руб. в других регионах. Первоначальный взнос составляет от 15%. Программа действует до 1 июля 2021 года.

Ранее по теме: ВТБ выступил против расширения льготной ипотеки на вторичное жилье

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных